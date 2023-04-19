Рекордные за 10 лет запасы газа в ЕС – Европа пытается уменьшить зависимость от России

Европейский Союз хранит в газовых хранилищах рекордные запасы голубого топлива. Об этом пишет издание Financial Times.

По данным организации Gas Infrastructure Europe, к началу апреля газовые хранилища стран Евросоюза были заполнены более чем на 55%.

В организации подчеркивают, что таких апрельских результатов не было как минимум на протяжении 11 лет.

В частности, такой уровень запасов на 20% превосходит средний показатель за последние 5 лет.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон подчеркнула, что Евросоюз выходит с зимнего сезона в выигрышной ситуации, таким образом появилось больше шансов уменьшить зависимость от российского газа.

"Благодаря тому, что увеличилось использование возобновляемых источников энергии и последующей диверсификации источников, некоторые страны Европейского Союза смогут полностью отказаться от российского сжиженного газа", – добавила еврокомиссар.

Напомним, что на прошлой неделе Финляндия запустила самый большой в Европе ядерный реактор, тем самым повышая энергетическую безопасность в регионе, в который Россия прекратила поставки газа и электроэнергии.

До этого в Нидерландах заявили, что планируют прекратить импорт российского сжиженного газа.

Этот шаг Нидерландов касается как спотовых, так и долгосрочных контрактов. Страна является транзитной страной для поставок газа, а значит, решение может оказать более широкое влияние на Европу.

Отметим, что после введения Евросоюзом санкций против РФ и отказа от российских энергоносителей лидером на европейском рынке стала Норвегия.

В марте в Европейском Союзе заявили, что планируют дать странам-членам возможность запретить России поставлять сжиженный природный газ без введения новых энергетических санкций.