В Нидерландах планируют прекратить импорт российского сжиженного газа

Нидерланды прекратили подписание новых контрактов на импорт сжиженного газа (СПГ) из России в текущем году и работают над расторжением уже существующих контрактов.

Министр энергетики Роб Йеттен рассказал, что правительство Нидерландов должно сделать все возможное, чтобы в системе не было российской ископаемой энергии. В стране ведут много разговоров с компаниями, чтобы постепенно прекратить существующие соглашения по СПГ, сообщает Вloomberg.

Этот шаг Нидерландов касается как спотовых, так и долгосрочных контрактов. Страна является транзитной страной для поставок газа, а значит, решение может оказать более широкое влияние на Европу.

Нидерланды все еще покупают российский СПГ по старым соглашениям, подписанным к 2023 году, на долю которых приходится около 15% общего импорта топлива. Согласно данным отслеживания судов, собранных Bloomberg, в этом году она стала четвертым по величине покупателем российского СПГ в Европе.

Сейчас страна может импортировать и перерабатывать 24 млрд кубометров СПГ. Терминал Эмсхафен, открытый в прошлом году, имеет мощность 8 млрд кубометров, а терминал Rotterdam Gate может обрабатывать 16 млрд кубометров.

Ни один российский груз не прибывал в Эмсхафен с момента его открытия, в то время как один груз в месяц прибывал в Гейт с сентября, свидетельствуют данные отслеживания танкеров.

Европейский Союз нацелен на то, чтобы страны-члены могли фактически запретить поставки российского СПГ без введения новых энергетических санкций. Министры энергетики блока одобрили предложение, которое позволит правительствам временно запретить российским экспортерам бронировать инфраструктурные мощности, необходимые для поставок.