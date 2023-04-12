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В Нидерландах планируют прекратить импорт российского сжиженного газа

Нидерланды, газ, россия
Нидерланды все еще покупают российский СПГ по старым соглашениям. Фото: Википедия

Нидерланды прекратили подписание новых контрактов на импорт сжиженного газа (СПГ) из России в текущем году и работают над расторжением уже существующих контрактов.

Министр энергетики Роб Йеттен рассказал, что правительство Нидерландов должно сделать все возможное, чтобы в системе не было российской ископаемой энергии. В стране ведут много разговоров с компаниями, чтобы постепенно прекратить существующие соглашения по СПГ, сообщает Вloomberg.

Этот шаг Нидерландов касается как спотовых, так и долгосрочных контрактов. Страна является транзитной страной для поставок газа, а значит, решение может оказать более широкое влияние на Европу.

Нидерланды все еще покупают российский СПГ по старым соглашениям, подписанным к 2023 году, на долю которых приходится около 15% общего импорта топлива. Согласно данным отслеживания судов, собранных Bloomberg, в этом году она стала четвертым по величине покупателем российского СПГ в Европе.

Сейчас страна может импортировать и перерабатывать 24 млрд кубометров СПГ. Терминал Эмсхафен, открытый в прошлом году, имеет мощность 8 млрд кубометров, а терминал Rotterdam Gate может обрабатывать 16 млрд кубометров.

Ни один российский груз не прибывал в Эмсхафен с момента его открытия, в то время как один груз в месяц прибывал в Гейт с сентября, свидетельствуют данные отслеживания танкеров.

Европейский Союз нацелен на то, чтобы страны-члены могли фактически запретить поставки российского СПГ без введения новых энергетических санкций. Министры энергетики блока одобрили предложение, которое позволит правительствам временно запретить российским экспортерам бронировать инфраструктурные мощности, необходимые для поставок.

Автор:
Татьяна Гойденко