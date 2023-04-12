У Нідерландах планують припинити імпорт російського скрапленого газу

Нідерланди припинили підписання нових контрактів на імпорт скрапленого газу (СПГ) з Росії цього року і працюють над розірванням уже існуючих контрактів.

Міністр енергетики Роб Єттен розповів, що уряд Нідерландів повинен зробити все можливе, щоб в системі небуло російської викопної енергії. В країні ведуть багато розмов з компаніями, щоб поступово припинити існуючі угоди зі СПГ, повідомляє Вloomberg.

Цей крок Нідерландів стосуватиметься як спотових, так і довгострокових контрактів. Країна є транзитною країною для поставок газу, а це означає, що рішення може мати ширший вплив на Європу.

Нідерланди все ще купують російський СПГ за старими угодами, підписаними до 2023 року, на частку яких припадає близько 15% від загального імпорту палива. Згідно з даними відстеження суден, зібраними Bloomberg, цього року вона стала четвертим за величиною покупцем російського СПГ в Європі.

Зараз країна може імпортувати та переробляти 24 мільярди кубометрів СПГ. Термінал Емсхафен, відкритий минулого року, має потужність 8 мільярдів кубометрів, а термінал Rotterdam Gate може обробляти 16 мільярдів кубометрів.

Жоден російський вантаж не прибував до Емсхафена з моменту його відкриття, тоді як один вантаж на місяць прибував до Гейта з вересня, свідчать дані відстеження танкерів.

Європейський Союз націлений на те, щоб країни-члени мали можливість фактично заборонити поставки російського СПГ без запровадження нових енергетичних санкцій. Міністри енергетики блоку схвалили пропозицію, яка дозволить урядам тимчасово заборонити російським експортерам бронювати інфраструктурні потужності, необхідні для поставок.