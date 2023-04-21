Вперше Чехія повністю відмовилася від російського газу

Вперше в сучасній історії Чехія відмовилася від поставок російського газу. Про це повідомив міністр промисловості та торгівлі Чехії Йозеф Сікела - йдеться на сайті профільного відомства.

У першому кварталі 2023 року Чехія змогла позбутися залежності від імпорту газу з Росії. Із загального обсягу 1,71 млрд кубометрів імпортованого газу 100 відсотків пройшло через Німеччину. Протягом цього періоду газ не надходив через Словаччину, це єдиний напрямок, з якого можливі трубопровідні поставки блакитного палива з Росії до Чехії. Газ, який надходить через Німеччину, - це зріджений газ з Бельгії, Нідерландів і газ з Норвегії.

“Вперше в сучасній історії Чехії ми повністю обійшлися без поставок газу з Росії протягом першого кварталу року. Це великий успіх. Я не знаю іншої країни, яка за рік могла б позбутися майже 100% залежності від імпорту газу з Росії. Ми всі сприяли цьому, тому що скорочення споживання відіграло вирішальну роль”, – пояснює міністр промисловості й торгівлі Йозеф Сікела.

Міністр додає, що потрібно відповідально підходити до підготовки до наступної зими.

Запаси газу в Чехії становлять 1668 млн куб. Станом на 20 квітня це найкращий показник з 2015 року.

Головну роль відіграло скорочення споживання газу - на 13,6%, порівняно з аналогічним періодом за минулий рік.

При цьому середньодобова температура в цей період була на 0,2 градуса нижче, ніж у 2022 році, і на 0,7 градуса нижче, ніж у середньому за останні три роки.

Зазначу, за даними організації Gas Infrastructure Europe, на початок квітня газові сховища країн Євросоюзу були заповнені на понад 55%.

В організації підкреслюють, що таких квітневих результатів не було, як мінімум, впродовж 11 років.

Зокрема, такий рівень запасів на 20% перевершує середній показник за останні 5 років.

Нагадаю, міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс заявив, що країни Балтії шукатимуть рішення, як зупинити імпорт зрідженого нафтового газу з Росії до країн Балтії, який минулого року збільшився вдвічі.

В березні в Європейському Союзі заявили, що планують дати країнам-членам можливість заборонити Росії постачати зріджений природний газ без запровадження нових енергетичних санкцій.

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