В Британии уверены, что контрнаступление Украины идет по плану

Министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что контрнаступление Украины происходит в соответствии с планом, разработанным зимой с Британией и США.

Об этом сообщает The Telegraph.

Он отверг беспокойство относительно того, что контрнаступательная операция остановится после того, как в Германии поставили под сомнение прогресс и тактику Украины.

Хиппи сказал, что медленный темп свидетельствует о том, что "Киев осторожничал", и не отправлял большое количество людей и западного вооружения на плотные российские минные поля.

Украинские военные, по его словам, обладают достаточной огневой мощью, чтобы в нужный момент совершить прорыв.

"В настоящее время Украина оправдывает наши ожидания. Они широко реализуют план, который они разработали с нами, американцами и другими прошлой зимой", - сказал он.

Чиновник отметил, что военная операция не является голливудским фильмом, в котором начнут катиться танки и сыграет музыка.

Издание пишет, что Киев все еще выжидает момента, чтобы направить вторую волну своих сил на лучшее из возможных направлений для наступления. Это подтвердил и Хиппи.

"Мы все еще ждем, когда украинцы бросят второй эшелон против оси, которую они выберут", - сказал чиновник.

При этом Хиппи раскритиковал оценку Бундесвера, утверждавшую, что Украина не умеет применять тактику, которую ее солдаты научились в западных учебных лагерях и подчеркнул, что украинцы будут использовать оборудование так, как им удобнее.

"Я не думаю, что это особенно честно... И очень тяжело давать комментарии, когда ты сидишь в тысячах миль от линии фронта", - сказал он.

Хиппи добавил, что Украина действовала мудро, удерживая большинство своих бригад, оснащенных западным оборудованием, спрятанными от врага и подальше от боя.

Сейчас Украина атакует на трех направлениях: Донецком, Запорожском и Бахмутском. Тем не менее, в среду вечером американские официальные лица заявили, что основное направление контрнаступления Украины наконец началось в Запорожье, к штурму привлечены тысячи мужчин и западное оружие.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что контрнаступление идет нелегко, ведь значительная территория заминирована российскими оккупантами. Он указывал, что прогресс на поле боя был "медленнее, чем хотелось бы". В то же время накануне он заявил, что вскоре темпы ускорятся.