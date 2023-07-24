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"Наступление отстает от графика". Резников назвал причины, замедляющие контрнаступление ВСУ
Контрнаступление Сил обороны Украины отстает от графика, однако идет по плану. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает CNN.
По его словам, мнение о скором наступлении было бы ошибочным, ведь на фронте есть много аспектов, которые на это влияют. Министр назвал несколько причин, почему контрнаступление может быть медленнее. В частности это количество боеприпасов, артиллерийские снаряды и системы.
"Это вопрос противовоздушной обороны. Вопрос в том, что у нас тоже очень длинная линия боя. И против нас большое количество врагов. Так что это война, это не компьютерная игра", - отметил Резников.
Он подчеркнул, что украинское командование видит ситуацию на поле боя и быстро реагирует на новые события.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Как рассказал министр, ситуация на южном фронте в Украине была замедлена в значительной степени из-за минных полей, обустроенных оккупантами. Украинские войска были вынуждены вручную расчищать пути через поля.
"Нам нужно очень медленно использовать наших солдат, саперов и очень медленно готовить коридоры для реального наступательного движения", - добавил Резников.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что контрнаступление идет нелегко, ведь значительная территория заминирована российскими оккупантами. Он указывал, что прогресс на поле боя был "медленнее, чем хотелось бы". В то же время накануне он заявил, что вскоре темпы ускорятся.
По оценке США Украина уже вернула 50% территории, которую Россия захватила с начала своего вторжения.