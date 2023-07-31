В Минобороны рассказали, сколько территорий освободили Силы обороны за неделю

Силы обороны Украины за минувшую неделю, с 24 по 30 июля, в результате наступательных действий на востоке и юге освободили еще почти 15 кв.км. Идут тяжелые бои, однако украинские защитники сдерживают вражеские войска.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, враг сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там продолжаются тяжелые бои. За прошедшую неделю на этих направлениях между войсками Украины и страны-агрессора РФ произошло более 170 боев.

"На Бахмутском направлении враг в течение недели всеми силами пытался остановить наше наступление, но наши защитники постепенно продвигались. Освобожденная площадь на Бахмутском направлении в общей сложности составляет 37 кв.км. За неделю освобождено 2 кв.км ", - отметила она.

На Купянском направлении противник штурмовал и искал слабые места в обороне ВСУ. Россияне пытались наступать в районах южнее Новоселовского с целью вытеснения украинских подразделений за барьерный рубеж реки Оскол, однако безуспешно.

На Лиманском направлении оккупанты также пытались наступать, чтобы вытеснить Силы обороны Украины в районе Серебрянского леса. Все действия врага безуспешны.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник сосредотачивал основные усилия на ведении наступательных действий с целью установления полного контроля над населенным пунктом Марьинка и для оцепления населенного пункта Авдеевка - успеха не имел.

По словам Маляр, на юге Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

"На направлении Малая Токмачка, Роботино Запорожской области имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Освобожденная площадь составляет 204,7 кв.км. Увеличено за неделю на 12,6 кв.км ", - добавила заместитель министра обороны.

На освобожденных территориях проходят мероприятия по разминированию местности.

Контрнаступление ВСУ: нелегко, однако по плану

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что контрнаступление идет нелегко, ведь значительная территория заминирована российскими оккупантами. Он указывал, что прогресс на поле боя был "медленнее, чем хотелось бы". В то же время накануне он заявил, что вскоре темпы ускорятся.

По оценке США Украина уже вернула 50% территории, которую Россия захватила с начала своего вторжения.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что контрнаступление Сил обороны Украины отстает от графика, однако идет по плану.