В Міноборони розповіли, яку площу ЗСУ вже звільнили від росіян

Ворог доволі наполегливо намагається зупинити наступ українських військовий, але успіхів немає. Українські військові з початку контрнаступу змогли деокупувати понад 241 квадратний кілометр.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

"Приміром, за минулий тиждень, якщо говорити про Бахмутський напрямок, там звільнено два квадратних кілометри і разом уже 37 квадратних кілометрів. Якщо про південь, більше 12 було звільнено за минулий тиждень, і разом - більше ніж 204 квадратних кілометри", - розповіла вона.

Маляр наголосила, що інформація про успіхи ЗСУ не може поблікуватися щодня і у реальному часі, оскількі військам потрібен час, щоб закріпитися на зайнятих позиціях. Вона додала, що зараз на всіх фронтах українські військові просуваються вперед.

Маляр зазначила, що на Куп'янському, Лиманському і Сватівському напрямках ворог не просувається, але ЗСУ знаходяться суцільним артилерійські вогнем, тривають серйозні бої і ситуація напружена. Росіяни сконцентрували тут людей і техніку з метою відтягнути наші сили від східного напрямку наступу.

За її словами, на південному франзі ситуація складна, інтенсивність обстрілів значно зросла. На всіх східних напрямках, де ведуться бойові дії, фіксуємо збільшення ворожих обстрілів. На Бахмутському напрямку наші війська сьогодні мають справу зі щільним вогонем артилерії, мінуванням та потужним супротивом ворога.

Як проходить контрнаступ ЗСУ

Сили оборони України за минулий тиждень, з 24 по 30 липня, в результаті наступальних дій на сході та півдні звільнили ще майже 15 кв.км. Тривають важкі бої, проте українські захисники стримують ворожі війська.

Хоча контрнаступ йде досить повільно, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна вже відвоювала половину території, яку Росія захопила з початку свого вторгнення, але зараз Київ зіткнувся з дуже важкою боротьбою.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що контрнаступальні дії українських військових можуть стати трохи швидшими, оскільки військові проходять деякі рубежі замінованості.

При цьому, координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі звертав увагу, що росіяни протягом місяців будували кілька ліній оборони, й тепер це уповільнює просування українських військових.

27 липня президент Володимир Зеленський опублікував відео з військовими, що оголошують про звільнення села Старомайорське в Донецькій області силами 35-ї бригади морської піхоти Військово-морських сил та Сил територіальної оборони ЗСУ.