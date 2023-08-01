В Минобороны рассказали, какую площадь ВСУ уже освободили от россиян

Враг достаточно упорно пытается остановить наступление украинских военных, но успехов нет. Украинские военные с начала контрнаступления смогли деоккупировать более 241 квадратного километра.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.

"К примеру, за прошедшую неделю, если говорить о Бахмутском направлении, там уволены два квадратных километра и вместе уже 37 квадратных километров. Если о юге, более 12 было уволено за прошедшую неделю, и вместе - более 204 квадратных километров", - рассказала она.

Маляр подчеркнула, что информация об успехах ВСУ не может публиковаться каждый день и в реальном времени, поскольку войскам нужно время, чтобы закрепиться на занятых позициях. Она добавила, что сейчас на всех фронтах украинские военные продвигаются вперед.

Маляр отметила, что на Купянском, Лиманском и Сватовском направлениях враг не продвигается, но ВСУ находятся сплошным артиллерийским огнем, продолжаются серьезные бои и ситуация напряжена. Русские сконцентрировали здесь людей и технику с целью отвлечь наши силы от восточного направления наступления.

По ее словам, на южном франге ситуация сложная, интенсивность обстрелов значительно выросла. Во всех восточных направлениях, где ведутся боевые действия, фиксируем увеличение вражеских обстрелов. На Бахмутском направлении наши войска сегодня имеют дело с плотным огнем артиллерии, минированием и сильным сопротивлением врага.

Как проходит контрнаступление ВСУ

Силы обороны Украины за прошедшую неделю, с 24 по 30 июля, в результате наступательных действий на востоке и юге освободили еще почти 15 кв.км. Идут тяжелые бои, однако украинские защитники сдерживают вражеские войска.

Хотя контрнаступление идет медленно, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина уже отвоевала половину территории, которую Россия захватила с начала своего вторжения, но сейчас Киев столкнулся с очень тяжелой борьбой.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступательные действия украинских военных могут оказаться немного быстрее, поскольку военные проходят некоторые рубежи заминированности.

При этом координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби обращал внимание, что россияне в течение месяцев строили несколько линий обороны, и теперь это замедляет продвижение украинских военных.

27 июля президент Владимир Зеленский опубликовал видео с военными, объявляющими об освобождении села Старомайорское в Донецкой области силами 35-й бригады морской пехоты Военно-морских сил и Сил территориальной обороны ВСУ.