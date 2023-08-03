Разведка Британии указала на фактор, замедляющий контрнаступление ВСУ

Растительность на полях боя на юге Украины, вероятно, является одним из факторов, замедляющих наступательные действия ВСУ в этом районе.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что в течение 18 месяцев войны преимущественно пахотные земли в зоне боевых действий не возделываются, а в условиях теплого и влажного лета активно растут сорняки и кустарники.

По данным британской разведки, дополнительная растительность помогает российским оккупантам маскировать свои оборонительные позиции и усложняет процесс расчистки оборонных минных полей.

"Хотя заросли также могут служить прикрытием для небольших потайных атак пехоты, в результате обеим сторонам становится труднее продвигаться вперед", - подчеркнули в разведке.

Напомним, ранее разведка Британии сообщала, что на юге Украины продолжаются интенсивные боевые действия в двух секторах. Российские войска, скорее всего, находятся под постоянным давлением и испытывают нехватку артиллерийских боеприпасов.

Контрнаступление ВСУ: нелегко, однако по плану

Украинские военные с начала контрнаступления смогли деоккупировать более 241 квадратного километра.

Силы обороны Украины за прошедшую неделю, с 24 по 30 июля, в результате наступательных действий на востоке и юге уволили еще почти 15 кв.км.

По оценке США Украина уже вернула 50% территории, которую Россия захватила с начала своего вторжения.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что контрнаступление происходит нелегко, ведь значительная территория заминирована российскими оккупантами. Он указывал, что прогресс на поле боя был "медленнее, чем хотелось бы". В то же время он заявил, что вскоре темпы контрнаступления ускорятся.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что контрнаступление Сил обороны Украины отстает от графика, однако идет по плану.