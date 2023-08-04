РФ готова к риску нанесения ударов вблизи территории НАТО, - разведка Британии

Дроны, запущенные Россией, поражали цели в 200 м от румынской границы, что свидетельствует о том, что Россия "развила аппетит" до нанесения ударов вблизи территории НАТО.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

В ведомстве напоминают, что Россия на протяжении последних двух недель нанесла несколько волн ударов по украинским портам на реке Дунай.

При этом захватчики использовали дроны иранского производства.

В британской разведке считают, что целью таких атак являются попытки заставить международное судоходство прекратить торговлю через порты.

Также там обращают внимание на то, что российские БПЛА поразили цели в 200 метрах от румынской границы. Это свидетельствует о том, что Россия готова к риску нанесения ударов вблизи территории НАТО.

"Существует реальная вероятность того, что Россия использует БПЛА для ударов по этому району, считая, что удары дронов несут меньше риска эскалации, чем крылатые ракеты. РФ считает иранские дроны достаточно точными, а также у них гораздо меньший боезаряд", - подчеркивают в разведке. .

Заметим, Россия атаковала 2 августа порт Измаил на Дунае, в 15 километрах от румынского города Тулча.

Российский удар нанес значительный ущерб украинской зерновой инфраструктуре и портам Дуная - там уничтожено и повреждено до 40 тыс. тонн зерна, подготовленного к отправке в страны Африки, Китай и Израиль.

Атаки РФ на порты и зернохранилища

На фоне выхода РФ из зерновой сделки российские войска активизировали обстрелы соответствующей инфраструктуры в Украине, прежде всего – в Одесской области.

В частности, в ночь на 18 июля войска РФ применили ракеты и беспилотники по региону. Тогда силы ПВО уничтожили враждебные цели, однако в результате падения обломков были повреждены объекты портовой инфраструктуры.

На следующую ночь захватчики совершили еще одну атаку по области, повредив, среди прочего, зерновой и масляный терминалы. Сообщалось, что враг вывел из работы значительную часть экспортной инфраструктуры порта "Черноморск".

После этого обстрела президент Украины Владимир Зеленский дал поручение военным усилить защиту портовой инфраструктуры. При этом он рассказывал, что масштабность инцидента показала недостачу у Украины средств противовоздушной обороны.

21 июля российские ракеты попали в терминалы с зерном одного из агропредприятий Одесской области, в результате чего было уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.

А 24 июля оккупанты направили дроны Shahed-136 на портовую инфраструктуру Дуная, разрушив ангар с зерновыми и повредив резервуары для хранения других видов грузов.

Несколько суток спустя, в ночь на 27 июля, войска РФ повредили оборудование одного из грузовых терминалов в Одесской области.