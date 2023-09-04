Ночью 4 сентября во время массированной воздушной атаки РФ в районе Измаильского порта в Одесской области российские дроны упали и сдетонировали на территории Румынии.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"По информации Государственной пограничной службы Украины, сегодня ночью во время массированной атаки России в районе Измаильского порта российские "шахеды" упали и сдетонировали на территории Румынии", - отметил он.

По словам Николенко, это очередное подтверждение того, что российский ракетный террор представляет огромную угрозу не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран, в том числе государств-членов НАТО.

"Призываем партнеров ускорить обеспечение Украины дополнительными современными системами противоракетной и противовоздушной обороны, а также боевой авиацией, которые усилят защиту инфраструктуры Украины, а также сопредельных государств", - подчеркнул Николенко.

Как отметил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, российские ударные дроны представляют угрозу не только Украине, но и соседним государствам.

"В своих террористических атаках на украинскую портовую инфраструктуру, целью которых является создание продовольственного кризиса в мире, российские БПЛА и ракеты угрожают жителям других государств", - подчеркнул Ермак.

По его словам, остановить это возможно сильными действиями.

"Нам нужно перекрыть кислород российскому ВПК. Россияне не должны получать западные компоненты для производства ракет и дронов через третьи страны. Санкции должны ужесточить. Без этих компонентов Россия не сможет производить оружие для убийств", - отметил Ермак.

Он добавил, что дополнительное вооружение и дальнобойные ракеты для Украины – это ускорение деоккупации украинских территорий.

"Россия должна быть разгромлена на поле боя. Мы должны сделать так, чтобы это государство потеряло любой потенциал для ведения боевых действий на годы. Это возможно, если разбить их армию и лишить их ВПК возможностей производить вооружение. Только так сможем остановить безумную диктатуру, которая представляет угрозу всем", - констатировал Ермак.

Напомним, ночью 4 сентября враг дерзко и мощно снова атаковал юг Одесщины. Массированная ночная атака ударными беспилотными летательными аппаратами типа Shahed-136 была направлена по гражданской инфраструктуре Подунавья.

Заметим, Россия атаковала 2 августа порт Измаил на Дунае, в 15 километрах от румынского города Тулча.

Как считают в разведке Британии, дроны, запущенные Россией, поражали цели в 200 м от румынской границы, что свидетельствует о том, что Россия "развила аппетит" до нанесения ударов вблизи территории НАТО.