В ГУР подтвердили, что Россия атакует Украину дронами собственного производства

Украинская разведка подтвердила, что россияне начали использовать для атак по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед", которые комплектуют деталями собственного производства. При этом изготавливать самостоятельно все детали для беспилотников в РФ еще не могут. Речь идет о крупноузловой сборке. То есть Россия получает комплектующие, которые готовы к сборке.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"В настоящее время появляются отдельные детали уже собственного российского производства. Это что-то такое примитивное, самое простое то, что россияне могут производить. Да и собственно, сами "шехеды" не сложное и сверхсовременное оружие", - рассказал он.

Юсов отметил, что в РФ планируют выйти на полноценное производство, но эту задачу они перед собой ставят уже давно и выполнить его у них до сих пор не получалось. Тем не менее это серьезный вызов для Украины.

По его словам, партнерам Украины следует обратить на это внимание и усилить украинские системы противовоздушной и противоракетной обороны.

При этом объем ударов, которые сейчас наносят оккупанты, не соответствует возможностям производства ракетного оружия агрессора.

Юсов добавил, что пока идет полномасштабная война и захватнические планы России не изменились, то угроза есть на любое время года, а не только на предстоящий отопительный сезон. Однако в зависимости от ситуации на фронте цели противника могут изменяться.

Напомним, о том, что страна-агрессор начала использовать против Украины беспилотники собственного производства, основанные на иранских разработках дронов Shahed, сообщала сегодня утром британская разведка.