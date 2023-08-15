Ночью РФ обстреляла Украину ракетами, изготовленными в апреле из иностранных компонентов

15 августа армия страны-агрессора РФ атаковала Украину ракетами, изготовленными в апреле этого года. Это свидетельствует о том, что, несмотря на введенные санкции, Россия продолжает производить вооружение. Кроме того, ракеты содержат 30 иностранных микросхем.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Этой ночью россияне обстреляли Украину, в частности ракетами Х-101. Эти ракеты были изготовлены россиянами в этом году", - отметил он.

По его словам, в выпущенных в апреле ракетах Х-101 имеется примерно 30 иностранных микросхем.

"Информация собирается, мы работаем с нашими партнерами, регулярно общаемся с ними. Правительства наших партнеров также работают с производителями и поставщиками микросхем", - подчеркнул Ермак.

Он добавил, что были введены ограничения против страны-агрессоры.

"Санкции нужно усиливать, чтобы Россия не могла получать критические компоненты и производить ракеты", - подчеркнул Ермак.

Последствия ракетной атаки РФ по Украине 15 августа

Во время очередной масштабной атаки по территории Украины 15 августа армия страны-агрессора РФ выпустила около 28 крылатых ракет разных типов. Силы противовоздушной обороны уничтожили 16 из них.

На Львовщине упали 6 ракет. В результате атаки 15 человек получили травмы.

Попадание зафиксировали также в Луцке в одно из промышленных предприятий. В результате атаки три человека погибли.

В Днепре российская ракета попала в предприятие, возник пожар, пострадали два человека.

В Смеле Черкасской области российские ракеты попали на территорию частного предприятия и медучреждения.

Также во время массированной ракетной атаки страны-агрессора РФ 15 августа в Ивано-Франковской области обломки ракеты попали на частный двор, повреждены хозяйственные постройки и жилой дом.