РФ атакует Украину дронами собственного производства, - британская разведка

Страна-агрессор РФ начала использовать против Украины беспилотники собственного производства, основанные на иранских разработках дронов Shahed.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Там напоминают, что русские войска импортируют иранские дроны сентября 2022 года. Собственное производство, вероятно, позволит России наладить более надежную поставку беспилотников.

По данным британской разведки, эффективность этих дронов была разной, и Украина доказала свою эффективность в нейтрализации большинства БПЛА.

"Россия, вероятно, стремится наладить самообеспечение БПЛА в ближайшие месяцы. Однако страна-агрессор по-прежнему зависит от комплектующих и готовых вооружений из Ирана, которые в основном доставляют через Каспийское море", - отмечают в разведке.

Ранее британская организация Conflict Armament Research (CAR), занимающаяся изучением компонентов вооружения, сообщала, что Россия начала производить и применять против Украины собственную версию иранских дронов Shahed-136.

Детали российских БПЛА, равно как и иранских, были сделаны за пределами РФ, а если точнее, то в 22 компаниях из 7 разных стран (больше всего из Китая, Швейцарии и США). Комплектующие были сделаны уже после начала войны.

Кроме того, 15 августа армия страны-агрессора РФ атаковала Украину ракетами, изготовленными в апреле этого года. Это свидетельствует о том, что, несмотря на введенные санкции, Россия продолжает производить вооружение. Кроме того, ракеты содержат 30 иностранных микросхем.