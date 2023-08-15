Кадыров посылает свои войска на фронт, чтобы выслужиться перед Путиным, – разведка Британии

Глава Чечни Рамзан Кадыров демонстрирует свою преданность лидеру страны-агрессора РФ Владимиру Путину, а "кадыровцы" играют заметную роль в войне с Украиной.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что в заявлении от 10 августа Кадыров заявил, что чеченский батальон "Восток-Ахмат" принимает участие в боевых действиях на фронте под Ореховым в Запорожской области.

При этом Кадыров пытается подчеркнуть и преувеличить роль чеченских подразделений в этом ключевом участке фронта.

По данным разведки Британии, "Восток-Ахмат" официально подчиняется 42-й мотострелковой дивизии Южного военного округа, действовавшей в районе поселка Роботино.

"Чеченские силы являются относительно небольшим, но броским компонентом российских сил в Украине. Кадыров, вероятно, активно продвигает роль своих подразделений частично для того, чтобы укрепить свою репутацию сторонника Путина", - подчеркивают в разведке Британии.

Заметим, в оккупированном Урзуфе под Мариуполем между "кадыровцами" и местной военной комендатурой вспыхнула переросшая в перестрелку ссора. В результате инцидента погибли 7 мирных жителей.

Как сообщалось ранее, Россия попытается отправить в Украину больше чеченских боевиков и осужденных, чтобы восстановить необходимое количество солдат на поле боя после того, как "вагнеровцы" покинули свои позиции. Однако ни кадыровцы, ни осужденные не показали заметной эффективности во время боев.