Успехи ВСУ на левобережье Херсонщины поставили российскую армию перед дилеммой, - разведка Британии

Попытки ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра Херсонской области заставляет российское командование задуматься о переброске туда подкрепления с приоритетных направлений на восточном направлении фронта.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что за последнюю неделю на левом берегу Днепра Херсонской области активизировались небольшие бои, поскольку ВСУ совершают рейды и пытаются закрепиться на новых позициях.

Украинские военные пытаются расширить плацдарм, который ВСУ удерживают рядом с разрушенным Антоновским мостом с июня 2023 года.

Британская разведка отмечает, что украинские защитники смогли воспользоваться ротацией российских подразделений и занять новые позиции.

По данным британской разведки, продолжаются столкновения за контроль над небольшими островами в Днепровском лимане.

"Перед российским командованием теперь дилемма: либо усиливать оборону в этом районе, либо перебросить войска на восток – на направления основных контрнаступательных операций ВСУ", – подчеркивают в разведке.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), Вооруженные силы Украины уже некоторое время сохраняют присутствие на левом берегу Днепра в Херсонской области в отличие от предыдущих украинских рейдов, однако эти позиции еще не являются плацдармом.

В Минобороны Украины подтвердили, что на левом берегу Днепра "определенные подразделения выполнили определенную задачу", не уточнив какую именно.

Ранее ISW сообщал, что Вооруженные силы Украины совершили ограниченный рейд через Днепр и высадились на левом берегу Херсонской области. Украинские военные прорвали оборону вглубь 800 метров и вернулись назад.