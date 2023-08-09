ЗСУ здійснили на Херсонщині рейд на лівий берег Дніпра, - ISW

Збройні сили України здійснили обмежений рейд через Дніпро і висадилися на лівому березі Херсонської області. Українські військові прорвали оборону вглиб на 800 метрів і повернулись назад.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що кілька російських військових блогерів повідомили, що ЗСУ висадилися на семи катерах, кожен з яких перевозив близько шести-семи осіб, на східному березі Дніпра в районі населеного пункту Козачі Табори та прорвали там оборону вглиб до 800 метрів.

За повідомленням так званих "воєнкорів", нещодавно російське командування передислокувало "підготовлене угруповання" російських десантників (ВДВ) з району Козачих Таборів до Запорізької області та замінило їх мобілізованими бійцями невизначеного підрозділу, тим самим послабивши російську оборону в цьому районі.

Натомість гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо применшив інформацію про український десант і заявив, що начебто російська артилерія завадила висадці українського десанту.

Однак, більшість російських військових блогерів стверджували, що ЗСУ вдалося використати тактичну несподіванку і висадитися на східному березі, перш ніж росіяни відкрили по них вогонь. Тож, на думку аналітиків ISW, Сальдо, ймовірно, намагався цілеспрямовано применшити здобутки ЗСУ в цьому регіоні.

В ISW підкреслюють, що на картах NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS) за останні 24 години видно, що поблизу Козачих Таборів є спалахи пожеж, що говорить про активний артилерійський вогонь.

Зазначається, що під кінець дня російські "воєнкори" почали заявляти, що Сили оборони ЗСУ покинули лівий берег Дніпра. Аналітики ISW оцінюють це як "обмежений рейд", а не повноцінний прорив лінії оборони.

"ISW продовжуватиме пропонувати консервативну оцінку ситуації на східному березі Херсонської області, доки не побачить візуальне підтвердження тривалої української присутності поблизу Козачих Таборів чи інших населених пунктів на східному березі. ISW ще не спостерігала візуальних доказів, які б свідчили про наявність значної кількості українських військових або розгортання української техніки поблизу Козачих Таборів, а поточна ситуація більше відповідає обмеженому рейду через річку, ніж ширшій українській операції . Українські офіційні особи на момент не коментують цю ситуацію", - зауважують аналітики.

Зауважимо, лівий берег Дніпра в Херсонській області окупований з самого початку повномасштабного вторгнення, однак ще до початку літнього контрнаступу з'являлись повідомлення про спроби ЗСУ форсувати річку.

У липні російські загарбники намагалися витіснити групу з 70-ти українських військових з їхніх укріплених позицій під східним прольотом Антонівського мосту в Херсонській області.