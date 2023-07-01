Росіяни не здатні витіснити групу бійців ЗСУ з лівого берега Дніпра, - ISW

Російським загарбникам не вдається витіснити групу з 70-ти українських військових з їхніх укріплених позицій під східним прольотом Антонівського мосту в Херсонській області.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

30 червня російські війська нанесли удар балістичними ракетами по мосту, але масштаби руйнувань поки що невідомі.

Росіяни намагаються зруйнувати міст, щоб унеможливити використання українськими силами під'їзних прольотів як прикриття від російської авіації та артилерії.

Деякі російські військові блогери стверджували, що удар пошкодив достатню частину прольоту мосту, щоб українські сили не могли використовувати його як прикриття, а інші скаржилися, що удар лише частково пошкодив міст і російська піхота продовжила спроби зачистити українські позиції в інших місцях поблизу.

Речник ВПС України, полковник Юрій Ігнат висловив здивування, що окупанти використали ракету "Іскандер" проти невеликого контингенту легкої піхоти, що складався з 70 осіб, на підступах до вже зруйнованого мосту.

Також деякі блогери повідомляють, що російські війська використовували досить рідкісні і дефіцитні термобаричні артилерійські системи ТОС-1А для удару по українським позиціях під мостом.

Згідно з повідомленням ISW, російське військове командування дало безрозсудний наказ російським військам здобути територію під прольотом Антонівського мосту на східному березі, що призвело до серйозних втрат серед російських військовослужбовців і бронетехніки через вогонь української артилерії.

Лівий берег Дніпра в Херсонській області окупований з самого початку повномасштабного вторгнення, однак ще до початку літнього контрнаступу з'являлись повідомлення про спроби ЗСУ форсувати річку.

Спочатку повідомлялось про закріплення українських захисників на островах між берегами, але нещодавно з'явилася інформація про те, що ЗСУ почали проводити операції на лівому березі в районі Антонівського мосту.