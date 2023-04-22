Росіяни стверджують, що ЗСУ закріпилися на лівому березі Дніпра на Херсонщині - ISW

Російські джерела стверджують, що станом на 20 квітня українські війська закріпилися на східному (лівому) березі Дніпра в Херсонській області навпроти Кіндійки і регулярно здійснюють вилазки за допомогою військово-морської техніки.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW), який посилається на російських військових блогерів.

Блогер стверджував, що українські сили не намагалися просунутися далі вглиб країни через проблеми з постачанням, і що нещодавні спроби просунутися з прибережних районів на островах Великий Потьомкін і Дніпряни в дельті Дніпра зазнали невдачі з аналогічних причин.

Українські війська тепер можуть переправлятися через Дніпро вдень, тоді як раніше вони здійснювали такі переправи лише вночі.

Інший російський блогер писав, що ЗСУ успішно висадилися і закріпилися на захід від Антонівського мосту і налагодили стабільне постачання цих позицій.

Українські сили мають невеликий плацдарм на невизначеному острові в дельті Дніпра поблизу лівого берега, але з цих позицій можна дістатися лише до заплавних болотистих ділянок. Блогер стверджував, що українські сили, схоже, готують серйозну висадку десанту через Дніпро для створення одного або декількох плацдармів.

ISW не бачив візуальних підтверджень того, що українські сили утримують позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Один з блогерів припустив, що ЗСУ можуть здійснювати переправи через річку, щоб відволікти увагу російських сил на цю ділянку фронту і створити умови для можливого майбутнього контрнаступу України.

Нагадаємо, розвідка Британії повідомила, що Росія створила на окупованій території України нову групу військ. Це може свідчити про те, що організаційна структура окупаційних військ змінилася через значні втрати. Як зазначається, 18 квітня Кремль повідомив про нібито візит президента РФ Володимира Путіна на окуповані території України і відвідав "Дніпровське угруповання військ". Це одна з перших згадок про існування такої групи військ. Росія використовує термін "група військ" у специфічному сенсі, вказуючи на велике, організоване оперативне формування.