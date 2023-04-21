ISW пояснив, чому РФ не прибирає КПП між своєю та окупованою територією України

Росія має намір зберегти контрольно-пропускні пункти з незаконно анексованими східними регіонами України з міркувань безпеки. Це свідчить про те, що у Кремлі насправді не вважають мешканців захоплених територій своїми громадянами.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що лідер країни-агресора РФ Володимир Путін під час зустрічі з урядовцями 19 квітня доручив віце-прем’єру РФ Марату Хуснулліну вирішити питання на КПП "Гуково" на українсько-російському кордоні .

Російський диктатор заявив, що погані дорожні умови на контрольно-пропускному пункті спричинили черги та змусили вантажівки, які доставляли швидкопсувні товари, чекати годинами перед проїздом.

Путін закликав російські спецслужби та правоохоронні органи збільшити кількість оглядових комплексів і співробітників на блокпостах і наказав російським чиновникам покращити дороги навколо блокпостів.

В ISW підкреслюють, що розпорядження Путіна свідчать про те, що Росія має намір зберегти митні пункти пропуску з незаконно анексованими східними регіонами з міркувань безпеки.

Крім того, як неодноразово заявляли російські військові блогери, блокпости на КПП значно сповільнюють постачання російських боєприпасів на передову в Донецькій області.

"Путін, імовірно, намагається виправити затримки шляхом розширення штату, щоб прискорити перевірки на пунктах пропуску, і не думає про можливість усунення цих перешкод", – зауважують аналітики.

На їхню думку, аналогічно до посилення заходів безпеки біля Керченського мосту, Росія використовуватиме КПП з іншими окупованими територіями з міркувань безпеки. Крім того, вони заважатимуть чоловікам з окупованих територій тікати в Росію від примусової мобілізації.

"Існування цих контрольно-пропускних пунктів ще більше підкреслює, що російські чиновники не вважають жителів окупованої України громадянами Росії та керують як окупаційна влада, якою вони є, незважаючи на постійні заяви про те, що незаконно анексовані території є частиною Росії", – підсумовують аналітики.

Зауважимо, як раніше повідомляли аналітики Інституту вивчення війни, лідер країни-агресора РФ Володимир Путін під егідою боротьби з "терористичними атаками" може створювати умови для подальших репресій на тимчасово окупованих територіях.

Зазначимо, наразі Кремль намагається представити ситуацію на тимчасово окупованих територіях України, як таку, що нормалізується, попри те, що більша частина території залишається зоною активних бойових дій.