ФСБ розпочала чистку силових структур РФ: в ISW розповіли про мету Кремля

Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії, ймовірно, проводить масштабну ревізію внутрішніх органів РФ на тлі витоку даних про російських силовиків.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У ньому зазначається, що ФСБ та Головне управління служби безпеки міністерства внутрішніх справ РФ протягом останніх кількох тижнів проводять масштабні інспекції в управлінні внутрішніх справ центрального адміністративного округу (УВС ЦАО) Москви та кількох московських районних відділах внутрішніх справ.

Як пишуть російські ЗМІ, ФСБ та МВС в межах цього розслідування уже затримали співробітників міліції. Підозрювані начебто передавали особисті дані російських силовиків стороннім особам, деякі з яких є громадянами України.

Крім того, рейди ФСБ та МВС на московські РВВС відбуваються на тлі серії арештів та звільнень відомих керівників Росгвардії.

На думку аналітиків ISW, російська влада може наполягати на таких арештах та розслідуваннях, щоб провести капітальну ревізію апарату внутрішньої безпеки для вигнання чиновників, які втратили прихильність Кремля, та подальшого посилення контролю над органами внутрішньої безпеки.

Зауважимо, як раніше повідомляли аналітики Інституту вивчення війни, лідер країни-агресора РФ Володимир Путін під егідою боротьби з "терористичними атаками" може створювати умови для подальших репресій.