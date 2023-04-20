ФСБ приступила к чистке силовых структур РФ: в ISW рассказали о целях Кремля

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России, вероятно, проводит масштабную ревизию внутренних органов РФ на фоне утечки данных о российских силовиках.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В нем отмечается, что ФСБ и Главное управление службы безопасности Министерства внутренних дел РФ за последние несколько недель проводят масштабные инспекции в управлении внутренних дел центрального административного округа (УВД ЦАО) Москвы и нескольких московских районных отделах внутренних дел.

Как пишут российские СМИ, ФСБ и МВД в рамках этого расследования уже задержали сотрудников милиции. Подозреваемые вроде бы передавали личные данные российских силовиков посторонним лицам, некоторые из которых являются гражданами Украины.

Кроме того, рейды ФСБ и МВД на московские РОВД проходят на фоне серии арестов и увольнений известных руководителей Росгвардии.

По мнению аналитиков ISW, российские власти могут настаивать на таких арестах и расследованиях, чтобы провести капитальную ревизию аппарата внутренней безопасности для изгнания лишившихся поддержки Кремля чиновников и дальнейшего усиления контроля над органами внутренней безопасности.

Как ранее сообщали аналитики Института изучения войны, лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин под эгидой борьбы с "террористическими атаками" может создавать условия для дальнейших репрессий.