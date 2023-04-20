- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
ФСБ приступила к чистке силовых структур РФ: в ISW рассказали о целях Кремля
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России, вероятно, проводит масштабную ревизию внутренних органов РФ на фоне утечки данных о российских силовиках.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
В нем отмечается, что ФСБ и Главное управление службы безопасности Министерства внутренних дел РФ за последние несколько недель проводят масштабные инспекции в управлении внутренних дел центрального административного округа (УВД ЦАО) Москвы и нескольких московских районных отделах внутренних дел.
Как пишут российские СМИ, ФСБ и МВД в рамках этого расследования уже задержали сотрудников милиции. Подозреваемые вроде бы передавали личные данные российских силовиков посторонним лицам, некоторые из которых являются гражданами Украины.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, рейды ФСБ и МВД на московские РОВД проходят на фоне серии арестов и увольнений известных руководителей Росгвардии.
По мнению аналитиков ISW, российские власти могут настаивать на таких арестах и расследованиях, чтобы провести капитальную ревизию аппарата внутренней безопасности для изгнания лишившихся поддержки Кремля чиновников и дальнейшего усиления контроля над органами внутренней безопасности.
Как ранее сообщали аналитики Института изучения войны, лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин под эгидой борьбы с "террористическими атаками" может создавать условия для дальнейших репрессий.