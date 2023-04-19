В ISW назвали настоящую цель поездки Путина на оккупированные территории Украины

Лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин во время визита в оккупированные Херсонскую и Луганскую области продолжал изображать себя военным лидером в ожидании запланированного украинского контрнаступления.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

18 апреля в Кремле сообщили, что Путин посетил штаб российской группировки войск "Днепр" в Херсонской области и штаб Нацгвардии "Восток" в оккупированной Луганской области.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин посетил оккупированные территории 17 апреля. Однако Путин заявил, что на одном из видео "приближается" православный праздник Пасхи, свидетельствующий о том, что его визит состоялся до 16 апреля. Позже Кремль отредактировал видео, чтобы исключить заявление Путина о предстоящей Пасхе.

Президент Украины Владимир Зеленский 18 апреля посетил Авдеевку, и не исключено, что Кремль намеренно обнародовал кадры визита Путина, чтобы затмить визит Зеленского в информационном пространстве.

ISW обращает внимание на то, что российские военные блоггеры критиковали российских чиновников за то, что они не посещают передовую, как Зеленский.

Геолокированные кадры показывают, что Путин посетил Арабатскую косу на юго-западе Херсонской области – не менее 130 км от ближайшей линии фронта.

Аналитики отмечают, что визит Путина, вероятно, также имел целью публично определить потенциальных козел отпущения перед запланированным украинским контрнаступлением. Путин заслушал доклады военных командиров о ситуации на Херсонской и Запорожской линии фронта.

Путин встретился с генерал-полковником Александром Лапиным и другими неназванными высокопоставленными офицерами, чтобы обсудить ситуацию на Луганской линии фронта.

"Показательные встречи Путина с Теплинским, Макаревичем и Лапиным, вероятно, подтверждают очередную смену военного командования и, возможно, в ближайшем окружении Кремля", – отметили в ISW.

Отметим, что даже россияне не поверили в визит Путина в Херсонскую область. Некоторые обратили внимание на то, что в Москве диктатор продолжает проводить встречи за длинными столами и ни с кем не здоровается за руку, поэтому вряд ли мог бы решиться на такую поездку.

Как заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, Путин приехал на временно оккупированные территории Херсонской и Луганской областей Украины, чтобы насладиться преступлениями оккупантов.