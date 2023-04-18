"Спецтур" автора масових вбивств. У Зеленського відреагували на "візит" Путіна на окуповані території

Президент країни-агресора Володимир Путін приїхав на тимчасово окуповані території Херсонської та Луганської областей України, щоб "насолодитися злочинами" окупантів.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Еволюція (деградація) Путіна вражає. Рік тому його заяв чекали у світі. Що він скаже? Що він зробить? Сьогодні – байдуже", - зазначив він.

За його словами, для світу вже немає такого політичного суб‘єкта як Путін.

"Є "спецтур" автора масових убивств окупованими і зруйнованими територіями. Аби наостанок насолодитися злочинами "своїх", - додав Подоляк.

Нагадаємо, пресслужба Кремля та пишуть російські ЗМІ повідомили, що Путін нібито приїхав на тимчасово окуповані території Херсонської та Луганської областей України.

Зазначимо, що навіть росіяни не повірили в візит Путіна на Херсонщину.