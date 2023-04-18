Путін припхався на окуповані території Херсонщини та Луганщини (ВІДЕО)

Лідер країни-агресора РФ Володимир Путін нібито приїхав на тимчасово окуповані території Херсонської та Луганської областей України.

Про це повідомляє пресслужба Кремля та пишуть російські ЗМІ.

Зазначається, що вранці 18 квітня Путін начебто побував у штабі угруповання військ "Дніпро" на Херсонському напрямку, де заслухав доповіді росіських військових злочинців про обстановку на Херсонському й Запорізькому напрямках.

Також російський диктатор після цього нібито вирушив до штабу Національної гвардії "Схід", що знаходиться на тимчасово окупованій території Луганської області.

У Кремлі кажуть, що робочі поїздки Путіна до штабів заздалегідь не готувалися.

Зазначимо, що навіть росіяни не повірили в візит Путіна на Херсонщину.

Вони задалися питаннями, чи не в Кремлі часом розташований той штаб і почали вимагати фото та відеодоказів.

Водночас дехто звернув увагу на те, що у Москві диктатор продовжує проводити зустрічі за довжелезними столами і ні з ким не вітається за руку, тому навряд чи міг би наважитися на таку поїздку.

Нагадаємо, 19 березня російські пропагандисти заявили, що вночі Володимир Путін відвідав окупований Маріуполь. Тоді на відео було показано, як він їздить нічним містом і спілкується з жителями міста.

Українські розвідники не мають доказів того, що в тимчасово окупованому Маріуполі був саме Путін, а не один з його двійників.