Путин приехал на оккупированные территории Херсонщины и Луганщины (ВИДЕО)

Лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин якобы приехал на временно оккупированные территории Херсонской и Луганской областей Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля и пишут российские СМИ.

Отмечается, что утром 18 апреля Путин побывал в штабе группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении, где заслушал доклады российских военных преступников об обстановке на Херсонском и Запорожском направлениях.

Также российский диктатор после этого якобы отправился в штаб Национальной гвардии "Восход", находящийся на временно оккупированной территории Луганской области.

В Кремле говорят, что рабочие поездки Путина в штабы заранее не готовились.

Отметим, что даже россияне не поверили в визит Путина в Херсонскую область.

Они задались вопросами, не в Кремле ли расположен тот штаб и потребовали фото и видеодоказательств.

В то же время некоторые обратили внимание на то, что в Москве диктатор продолжает проводить встречи за длинными столами и ни с кем не здоровается за руку, поэтому вряд ли мог бы решиться на такую поездку.

Напомним, 19 марта российские пропагандисты заявили, что ночью Владимир Путин посетил оккупированный Мариуполь. Тогда на видео было показано, как он ездит по ночному городу и общается с жителями города.

У украинских разведчиков нет доказательств того, что во временно оккупированном Мариуполе был именно Путин, а не один из его двойников.