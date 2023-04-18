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Путин приехал на оккупированные территории Херсонщины и Луганщины (ВИДЕО)

Путин приехал на оккупированные территории Херсонщины и Луганщины (ВИДЕО)
Фото: скриншот видео росСМИ

Лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин якобы приехал на временно оккупированные территории Херсонской и Луганской областей Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля и пишут российские СМИ.

Отмечается, что утром 18 апреля Путин побывал в штабе группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении, где заслушал доклады российских военных преступников об обстановке на Херсонском и Запорожском направлениях.

Также российский диктатор после этого якобы отправился в штаб Национальной гвардии "Восход", находящийся на временно оккупированной территории Луганской области.

В Кремле говорят, что рабочие поездки Путина в штабы заранее не готовились.

Отметим, что даже россияне не поверили в визит Путина в Херсонскую область.

Они задались вопросами, не в Кремле ли расположен тот штаб и потребовали фото и видеодоказательств.

В то же время некоторые обратили внимание на то, что в Москве диктатор продолжает проводить встречи за длинными столами и ни с кем не здоровается за руку, поэтому вряд ли мог бы решиться на такую поездку.

Фото 2 — Путин приехал на оккупированные территории Херсонщины и Луганщины (ВИДЕО)
Фото 3 — Путин приехал на оккупированные территории Херсонщины и Луганщины (ВИДЕО)
Фото 4 — Путин приехал на оккупированные территории Херсонщины и Луганщины (ВИДЕО)
Фото 5 — Путин приехал на оккупированные территории Херсонщины и Луганщины (ВИДЕО)

Напомним, 19 марта российские пропагандисты заявили, что ночью Владимир Путин посетил оккупированный Мариуполь. Тогда на видео было показано, как он ездит по ночному городу и общается с жителями города.

У украинских разведчиков нет доказательств того, что во временно оккупированном Мариуполе был именно Путин, а не один из его двойников.

Автор:
Светлана Манько