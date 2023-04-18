"Спецтур" автора массовых убийств. У Зеленского отреагировали на "визит" Путина на оккупированные территории

Президент страны-агрессора Владимир Путин приехал на временно оккупированные территории Херсонской и Луганской областей Украины, чтобы "наслаждиться преступлениями" оккупантов.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Эволюция (деградация) Путина впечатляет. Год назад его заявлений ждали в мире. Что он скажет? Что он сделает? Сегодня – безразлично", - отметил он.

По его словам, для мира уже нет такого политического субъекта, как Путин.

"Есть "спецтур" автора массовых убийств оккупированными и разрушенными территориями. Чтобы напоследок насладиться преступлениями "своих", - добавил Подоляк.

Напомним, пресс-служба Кремля и пишут российские СМИ сообщили, что Путин якобы приехал на временно оккупированные территории Херсонской и Луганской областей Украины.

Отметим, что даже россияне не поверили в визит Путина в Херсонскую область.