Путину нужна победа в Бахмуте и он снова делает ставку на ЧВК "Вагнер" – ISW

Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин, похоже, снова завоевывает расположение лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что возвращение расположения связано с неспособностью российских регулярных войск выполнить задачи, которые Путин поставил перед ними во время зимнего наступления на Донбассе.

"Вагнеровцы", похоже, получают подкрепление, боеприпасы и политическое признание – что является резким отклонением от предыдущих усилий Кремля, направленных на использование сил ЧВК в Бахмуте, по меньшей мере, с января 2023 года.

Кроме того, Госдума РФ также рассмотрит поправки к российскому закону о правах ветеранов относительно предоставления статуса ветерана частным военным компаниям и волонтерам, что означало бы улучшение позиций Пригожина в кремлевском окружении.

"Путину, вероятно, нужна немедленная победа в Бахмуте в канун Дня Победы 9 мая и пресс-конференции "Прямой линии", которую он готовится провести в июне, чтобы утвердить свой авторитет среди внутренней аудитории", - отмечают аналитики.

Они считают, что улучшение отношений Путина с ЧВК "Вагнер" также может являться симптомом его нерешительности увеличить мобилизацию и сигнализировать о возвращении к гибридной мобилизации.

Связанные с "Вагнером" источники 17 апреля сообщили, что ЧВК готовит три мотострелковые бригады мобилизованных военных для усиления флангов наемников в Бахмуте.

Кроме того, Пригожин подтвердил, что российские воздушно-десантные войска действуют рядом с "Вагнером" и указал, что ЧВК активно получает артиллерийские снаряды.

Аналитики ISW пока не до конца понимают, насколько Путин доверяет Пригожину, но вполне возможно, что Путин остановил усилия Минобороны РФ отомстить "Вагнеру", отказав в подкреплении и боеприпасах.

Также специалисты обращают внимание, что интервью с двумя бывшими вагнеровцами об их обращении с украинскими детьми и другими гражданскими лицами и военнопленными еще больше подчеркивает, что группа закрепила систематическую жестокость как часть своего фундаментального способа действий.

По оценкам ISW, чрезвычайно наглядные зверства, описанные "вагнеровцами", подчеркивают ряд недавних сообщений о систематическом использовании "Вагнером" жестокости как метода ведения войны.

По мнению ISW, Пригожин и командование ЧВК могут поощрять активное участие в зверствах, пытаясь укрепить социальную сплоченность и репутацию в подразделениях группы.

"Этот тип укоренившегося насилия, вероятно, будет оказывать все большее влияние на российское общество, особенно после того, как "вагнеровцы" завершат контракты и вернутся в свои дома", - подчеркивают аналитики.

Они добавляют, что российскому обществу придется прилагать все большее усилие, чтобы справиться с жестокостью как нормой, которую совершают его военнослужащие по мере их реинтеграции во внутреннюю сферу, что, вероятно, будет иметь последствия для целых поколений российского общества.

Напомним, вопреки напряженности между Минобороны РФ и основателем частной военной компании "Вагнер" Евгением Пригожиным, боевики группы получают современное вооружение для захвата города Бахмут.