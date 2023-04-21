ISW объяснил, почему РФ не убирает КПП между своей и оккупированной территорией Украины

Россия намерена сохранить контрольно-пропускные пункты с незаконно аннексированными восточными регионами Украины по соображениям безопасности. Это свидетельствует о том, что в Кремле действительно не считают жителей захваченных территорий своими гражданами.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин во время встречи с членами правительства 19 апреля поручил вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину решить вопрос на КПП "Гуково" на украинско-российской границе.

Российский диктатор заявил, что плохие дорожные условия на контрольно-пропускном пункте повлекли за собой очереди и заставили грузовики, доставлявшие скоропортящиеся товары, ждать часами перед проездом.

Путин призвал российские спецслужбы и правоохранительные органы увеличить количество смотровых комплексов и сотрудников на блокпостах и приказал российским чиновникам улучшить дороги вокруг блокпостов.

В ISW подчеркивают, что распоряжения Путина свидетельствуют о том, что Россия намерена сохранить таможенные пункты пропуска с незаконно аннексированными восточными регионами из соображений безопасности.

Кроме того, как неоднократно заявляли российские военные блоггеры, блокпосты на КПП значительно замедляют поставку российских боеприпасов на передовую в Донецкой области.

"Путин, вероятно, пытается исправить задержки путем расширения штата, чтобы ускорить проверки на пунктах пропуска и не думает о возможности устранения этих препятствий", - отмечают аналитики.

По их мнению, аналогично усилению мер безопасности у Керченского моста, Россия будет использовать КПП с другими оккупированными территориями по соображениям безопасности. Кроме того, они будут мешать мужчинам с оккупированных территорий убегать в Россию от принудительной мобилизации.

"Существование этих контрольно-пропускных пунктов еще больше подчеркивает, что российские чиновники не считают жителей оккупированной Украины гражданами России и руководят как оккупационные власти, которыми они являются, несмотря на постоянные заявления о том, что незаконно аннексированные территории являются частью России", - заключают аналитики.

Как ранее сообщали аналитики Института изучения войны, лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин под эгидой борьбы с "террористическими атаками" может создавать условия для дальнейших репрессий на временно оккупированных территориях.

Отметим, сейчас Кремль пытается представить ситуацию на временно оккупированных территориях Украины как нормализующуюся, несмотря на то, что большая часть территории остается зоной активных боевых действий.