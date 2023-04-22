Россияне утверждают, что ВСУ закрепились на левом берегу Днепра в Херсонской области - ISW

Российские источники утверждают, что по состоянию на 20 апреля украинские войска закрепились на восточном (левом) берегу Днепра в Херсонской области напротив Кондейки и регулярно совершают вылазки с помощью военно-морской техники.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), ссылающемся на российских военных блогеров.

Блогер утверждал, что украинские силы не пытались продвинуться дальше вглубь страны из-за проблем со снабжением, и что недавние попытки продвинуться из прибрежных районов на островах Большой Потемкин и Днепряны в дельте Днепра потерпели неудачу по аналогичным причинам.

Украинские войска теперь могут переправляться через Днепр днем, тогда как раньше они осуществляли такие переправы только ночью.

Другой российский блогер писал, что ВСУ успешно высадились и закрепились к западу от Антоновского моста и наладили стабильные поставки этих позиций.

У украинских сил небольшой плацдарм на необозначенном острове в дельте Днепра вблизи левого берега, но с этих позиций можно добраться только до пойменных болотистых участков. Блогер утверждал, что украинские силы, похоже, готовят серьезную высадку десанта через Днепр для создания одного или нескольких плацдармов.

ISW не видел визуальных подтверждений, что украинские силы удерживают позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области. Один из блогеров предположил, что ВСУ могут осуществлять переправы через реку, чтобы отвлечь внимание российских сил на этот участок фронта и создать условия для предстоящего контрнаступления Украины.

Напомним, разведка Британии сообщила, что Россия создала на оккупированной территории Украины новую группу войск. Это может свидетельствовать о том, что организационная структура оккупационных войск изменилась из-за значительных потерь. Как отмечается, 18 апреля Кремль сообщил о якобы визите президента РФ Владимире Путине на оккупированные территории Украины и посетил "Днепровскую группировку войск". Это одно из первых упоминаний о существовании такой группы войск. Россия использует термин "группа войск" в специфическом смысле, указывая на большое, организованное оперативное формирование.