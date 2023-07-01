Россияне не способны вытеснить группу бойцов ВСУ с левого берега Днепра, - ISW

Российским захватчикам не удается вытеснить группу из 70 украинских военных с их укрепленных позиций под восточным пролетом Антоновского моста в Херсонской области.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

30 июня российские войска нанесли удар баллистическими ракетами по мосту, но масштабы разрушений пока неизвестны.

Россияне пытаются разрушить мост, чтобы исключить возможность использования украинскими силами подъездных пролетов в качестве прикрытия от российской авиации и артиллерии.

Некоторые российские военные блоггеры утверждали, что удар повредил достаточную часть пролета моста, чтобы украинские силы не могли использовать его как прикрытие, а другие жаловались, что удар частично повредил мост и российская пехота продолжила попытки зачистить украинские позиции в других местах поблизости.

Спикер ВВС Украины, полковник Юрий Игнат выразил удивление, что оккупанты использовали ракету "Искандер" против небольшого контингента легкой пехоты, состоявшего из 70 человек, на подступах к уже разрушенному мосту.

Также некоторые блоггеры сообщают, что российские войска использовали достаточно редкие и дефицитные термобарические артиллерийские системы ТОС-1А для удара по украинским позициям под мостом.

Согласно сообщению ISW, российское военное командование дало безрассудный приказ российским войскам получить территорию под пролетом Антоновского моста на восточном берегу, что привело к серьезным потерям среди российских военнослужащих и бронетехнике из-за огня украинской артиллерии.

Левый берег Днепра в Херсонской области оккупирован с самого начала полномасштабного вторжения, однако еще до начала летнего контрнаступления появлялись сообщения о попытках ВСУ форсировать реку.

Первоначально сообщалось о закреплении украинских защитников на островах между берегами, но недавно появилась информация о том, что ВСУ начали проводить операции на левом берегу в районе Антоновского моста.