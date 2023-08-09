ВСУ провели в Херсонской области рейд на левый берег Днепра, - ISW

Вооруженные силы Украины совершили ограниченный рейд через Днепр и высадились на левом берегу Херсонской области. Украинские военные прорвали оборону вглубь 800 метров и вернулись назад.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что несколько российских военных блоггеров сообщили, что ВСУ высадились на семи катерах, каждый из которых перевозил около шести-семи человек, на восточном берегу Днепра в районе населенного пункта Казачьи Лагеря и прорвали там оборону вглубь до 800 метров.

По сообщению так называемых "военкоров", недавно российское командование передислоцировало "подготовленную группировку" российских десантников (ВДВ) из района Казачьих Лагерей в Запорожскую область и заменило их мобилизованными бойцами неопределенного подразделения, тем самым ослабив российскую оборону в этом районе.

Гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо уменьшил информацию об украинском десанте и заявил, что якобы российская артиллерия помешала высадке украинского десанта.

Однако большинство российских военных блоггеров утверждали, что ВСУ удалось использовать тактическую неожиданность и высадиться на восточном берегу, прежде чем россияне открыли по ним огонь. По мнению аналитиков ISW, Сальдо, вероятно, пытался целенаправленно приуменьшить достижения ВСУ в этом районе.

В ISW подчеркивают, что на картах NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS) за последние 24 часа видно, что вблизи Казачьих Лагерей есть вспышки пожаров, что говорит об активном артиллерийском огне.

Отмечается, что к концу дня российские "военкоры" начали заявлять, что Силы обороны ВСУ покинули левый берег Днепра. Аналитики ISW оценивают это как "ограниченный рейд", а не полноценный прорыв линии обороны.

"ISW будет продолжать предлагать консервативную оценку ситуации на восточном берегу Херсонской области, пока не увидит визуальное подтверждение длительного украинского присутствия вблизи Казачьих Лагерей или других населенных пунктов на восточном берегу. ISW еще не наблюдала визуальных доказательств, свидетельствующих о наличии значительного количества украинских военных или развертывания украинской техники вблизи Казачьих Лагерей, а текущая ситуация больше соответствует ограниченному рейду через реку, чем более широкой украинской операции. Украинские официальные лица на данный момент не комментируют эту ситуацию", - отмечают аналитики.

Заметим, что левый берег Днепра в Херсонской области оккупирован с самого начала полномасштабного вторжения, однако еще до начала летнего контрнаступления появлялись сообщения о попытках ВСУ форсировать реку.

В июле российские захватчики пытались вытеснить группу из 70 украинских военных с их укрепленных позиций под восточным пролетом Антоновского моста в Херсонской области.