В ISW рассказали, как удары ВСУ по Чонгарскому и Геническому мостам повлияют на логистику оккупантов

Удары по Чонгарскому и Геническому мосту, соединяющие оккупированный Крым с материковой Украиной, являются частью более широкой стратегии ВСУ в рамках создания условий для усиления контрнаступления.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что 6 августа ВСУ нанесли удар по двум ключевым автомобильным мостам, расположенным вдоль важнейших российских наземных линий связи, соединяющих Крым с материковой частью Украины. В результате этого российские войска были вынуждены перенаправить автомобильное движение с более коротких восточных маршрутов на более длинные западные, что существенно нарушает логистику армии РФ.

Руководитель так называемой оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ якобы выпустили 12 ракет по мосту через Генический пролив, соединяющий Генический район с Арабатской стрелкой, и что 9 из этих ракет вроде бы перехватило российское ПВО. А так называемый глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что украинские воины якобы выпустили 2 ракеты по мосту через Чонгар, а одна ракета повредила дорожное полотно автомобильного моста.

При этом российские источники утверждают, что украинские силы использовали крылатые ракеты Storm Shadow для нанесения обоих ударов.

Также Аксенов рассказал, что вроде бы ведутся ремонтные работы на мосту через Чонгар, и что оккупанты перенаправят весь трафик через КПВВ "Армянск" и "Перекоп" на трассы М-17 (Армянск - Олешки) и Т2202 (Армянск - Новая Каховка). Зато оккупационное министерство транспорта Крыма объявило, что все движение через КПП "Джанкой" по трассе М-18 закрыто, но движение по мосту через Керченский пролив и через Керченскую паромную переправу работает в обычном режиме.

Кроме того, приостановлен въезд гражданских лиц на оккупированную Арабатскую стрелку с 31 июля, а российские официальные лица не комментируют состояние движения по трассе Геническ - Арабатская стрелка.

Аналитики ISW отмечают, что российские оккупанты вынуждены будут перенаправить свою военную логистику на более длинные западные маршруты между оккупированным Крымом и частью территории Херсонской области. Чтобы избежать зоны поражения украинской артиллерией в Херсонской области, захватчики, скорее всего, будут вынуждены использовать сельские дороги, что существенно замедлит материально-техническую поддержку их подразделений.

"Неясно, как быстро россияне смогут отремонтировать мост через Чонгар, и так же неясно, отремонтировали ли они железнодорожный мост, по которому украинские войска нанесли удар 29 июля", - подчеркивают аналитики.

Они добавляют, что украинские удары по мостам на критически важных для россиян направлениях являются частью более широкой украинской кампании, направленной на создание условий предстоящих контрнаступательных операций.

Кроме того, российские военные блоггеры утверждают, что удары ВСУ 6 августа показывают, что украинские силы методически пытаются отрезать российскую группировку на юге Украины и нарушить ее логистику, подобно украинской кампании по перехвату во время Херсонского контрнаступления.

Также они отмечают, что российская оборона на западном (правом) берегу Херсонской области была нарушена в считанные дни после нескольких месяцев ударов ВСУ по логистике оккупантов, и выражают опасения, что ситуация может повториться.

В ISW предполагают, что украинские удары по восточным контрольно-пропускным пунктам, скорее всего, прервут переброску российского личного состава, техники и оборудования из оккупированного Крыма для проведения важнейших оборонных операций РФ в западной части Запорожской области и в районе границы между Запорожской и Донецкой областями на неопределенный срок.

Аналитики подчеркивают, что украинские официальные лица регулярно заявляли, что целью ударов по мостам является ослабление логистики захватчиков и их оборонных возможностей для создания благоприятных условий для будущих контрнаступательных действий ВСУ.

Удары ВСУ по Чонгарскому мосту

Напомним, 6 августа украинские военные совершили удары по двум автомобильным мостам : Чонгарскому, который находится на границе Херсонской области и Крыма, и Геническому, соединяющему Геническ с Арабатской Стрелкой.

Также в ночь на 22 июня российские оккупанты заявили о взрыве на Чонгарском мосту вблизи временно оккупированного Крыма. По сообщению оккупантов, "прилетели" ракеты Storm Shadow.

Повреждение моста стало большим препятствием для движения грузовых автомобилей и транспортных средств. Это значительно усложнило перемещение военной техники и боеприпасов для российских военных формирований, расположенных на юге Украины.

Заметим, российские военные блоггеры и пропагандисты молчат об ударе Вооруженных сил Украины по Чонгарскому мосту, соединяющему материковую Украину с оккупированным Крымом, так как российские власти приказали им обходить "неудобные" темы.