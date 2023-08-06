У ЗСУ підтвердили удар по двох стратегічних мостах між Херсонщиною і Кримом

6 серпня українські військові завдали ударів по двох автомобільних мостах: Чонгарському, який знаходиться на межі Херсонської області і Криму та Генічеському, що з'єднує Генічеськ з Арабатською Стрілкою.

Дану інформацію підтвердили у Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ.

При цьому, в районі одного з мостів стався настільки сильний вибух, що пошкоджень зазнав і газопровід, прокладений поруч. Так званий голова окупованої Херсонщини Володимир Сальдо заявив, що 20 тисяч жителів міста залишилися без газопостачання.

У росЗМІ пишуть, що роботу пропускного пункту Чонгар, який знаходиться на межі Криму та Херсонської області, тимчасово припинено.

Зауважимо, що Чонгарський автомобільний міст мав важливе логістичне значення для окупантів і використовувався для доставки боєприпасів і палива з окупованого Криму російському угрупованню на південному сході України.

Водночас, у Генштабі ЗСУ повідомляють, що Сили оборони України продовжують контрнаступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках і здійснюють заходи контрбатарейної боротьби і такі удари по глибокому тилу окупантів, скоріш за все, є частиною плану контрнаступу.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 2 - по зенітно-ракетних комплексах окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження особового складу, 2 артилерійських засоби на вогневих позиціях та одну станцію радіоелектронної боротьби противника.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів, що серпень став особливо вдалим для українських "мисливців". Він анонсував розширення масштабів ударів по окупантах, збільшення дальності бойової роботи і рівня та важкості російських втрат