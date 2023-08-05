Російські цілі – це найкращий полігон: Данілов анонсував нові удари по РФ

Зважаючи на те, що західні союзники України не схвалюють ударів по Росії з використанням наданої ними зброї, український військово-промисловий комплекс почав виробляти власні далекобійні дрони та іншу зброю, з допомогою якої українські військові будуть завдавати нових ударів по країні-агресору.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

"Серпень став особливо вдалим для українських мисливців. Далі – розширення масштабів, дальності бойової роботи, рівня та важкості російських втрат", - написав він.

Данілов вважає, що російські цілі – це найкращий полігон, який може бути для випробовування української зброї та її реклами на світовому ринку.

На його думку, український ВПК вже незабаром стане одним з основних світових гравців, оскільки саме його військова техніка пройшла унікальне бойове випробування.

"З кожним новим бойовим завданням українські бойові БПЛА та морські дрони стають все більш точними, оператори – досвідченішими, бойове злагодження – ефективнішим, а виробники отримують можливості вдосконалювати тактико-технічні характеристики", - додав Данілов.

Українські бойові дрони: що про них відомо

Міністерством оборони України з початку повномаштабної війни прийнято на озброєння 28 моделей БпЛА різних типів українського виробництва. Відомство також уклало з низкою українських компаній контракти на серійне виробництво 10 моделей БПЛА різних типів.

20 червня, речниця "Укроборонпрому" заявила про успішне застосування безпілотного літального апарату українського виробництва з дальністю ураження 1000 кілометрів.

Окрім цього, 21 липня Кабмін дав старт масовому виробництву боєприпасів та деталів для безпілотників. Уряд прийняв фундаментальну постанову, яка на державному рівні визнає порядок виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до БПЛА.