Российские цели – это самый лучший полигон: Данилов анонсировал новые удары по РФ

Учитывая, что западные союзники Украины не одобряют удары по России с использованием предоставленного ими оружия, украинский военно-промышленный комплекс начал производить собственные дальнобойные дроны и другое оружие, с помощью которого украинские военные будут наносить новые удары по стране-агрессору.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Август стал особенно удачным для украинских охотников. Далее – расширение масштабов, дальности боевой работы, уровня и тяжести российских потерь", – написал он.

Данилов считает, что российские цели – это лучший полигон, который может быть для испытания украинского оружия и его рекламы на мировом рынке.

По его мнению, украинский ВПК уже в скором времени станет одним из основных мировых игроков, поскольку именно его военная техника прошла уникальное боевое испытание.

"С каждым новым боевым заданием украинские боевые БПЛА и морские дроны становятся все более точными, операторы – более опытными, боевые слаждения – более эффективными, а производители получают возможности совершенствовать тактико-технические характеристики", - добавил Данилов.

Украинские боевые дроны: что о них известно

Министерством обороны Украины с 22 февраля 2022 принято на вооружение 28 моделей БпЛА разных типов украинского производства. Ведомство также заключило с рядом украинских компаний контракты на серийное производство 10 моделей БПЛА разных типов.

20 июня, пресс-секретарь "Укроборонпрома" заявила об успешном применении беспилотного летательного аппарата украинского производства с дальностью поражения 1000 километров.

Кроме того, 21 июля Кабмин дал старт массовому производству боеприпасов и деталей для беспилотников. Правительство приняло фундаментальное постановление, которое на государственном уровне признает порядок производства, закупки и поставки боеприпасов в БПЛА.