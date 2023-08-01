В ОП прокомментировали ночную атаку дронов на Москву: война скоро окончательно перейдет на территорию РФ

Жители Москвы ускоренно привыкают к полноценной войне. Далее Россию ждет еще больше неустановленных дронов.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Москва ускоренно привыкает к полноценной войне, которая скоро окончательно перейдет на территорию "авторов войны", чтобы собрать с них все долги", - отметил он.

По его словам, все, что дальше будет происходить в России – это объективный исторический процесс.

"Больше неустановленных дронов, больше развала, больше гражданских конфликтов, больше войны", - добавил Подоляк.

Атаки беспилотников на Москву: хронология событий

В ночь на 1 августа в Москве раздались взрывы. Выяснилось, что город снова атаковали беспилотники. Удар снова пришелся по зданию комплекса "Москва-Сити" в центре столицы России, где расположено Министерство экономического развития РФ.

Отметим, что Москва и Московская область, некоторые другие регионы Центральной России, а также оккупированный ею Крымский полуостров уже неоднократно подвергались ударам дронов. Самый знаковый случай произошел 3 мая: тогда беспилотник атаковал купол Сенатского дворца Кремля. Власти РФ заявляли, что расценивают это как спланированную террористическую акцию со стороны Украины и покушение на президента страны-агрессора Владимира Путина.

Президент Владимир Зеленский тогда заявил, что Украина не атакует Путина или Москву, а борется на своей территории. Аналитики американского Института изучения войны отмечали, что происшествие могло быть инсценировкой.

Взрывы в Москве и регионе звучали, в частности, и 30 мая. А 21 июня российские СМИ сообщали, что два дрона взорвались у воинской части в Подмосковье. Массовая атака дронов произошла и 4 июля – по данным россиян, тогда на территории Новой Москвы и Подмосковья упали пять ударных беспилотников. Также 24 июля были нанесены удары по двум нежилым зданиям в Москве. Сообщалось, что рядом с ними расположены объекты Главного управления Генштаба ВС РФ.

Ночью 30 июля в Москве также раздавались взрывы. Там пострадало здание, в котором расположены Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Министерство промышленности и торговли и Министерство экономического развития РФ.

Зеленский после этого намекнул, что считает закономерным применение ударных дронов на территории России. По его словам, постепенно война возвращается на территорию России – в ее символические центры и военные базы, и это "неизбежный, естественный и абсолютно справедливый процесс".