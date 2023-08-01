Бизнес-центр "Москва-Сити" в столице РФ снова атаковали дроны (ФОТО/ВИДЕО)

В ночь на 1 августа в Москве раздались взрывы. Выяснилось, что город снова атаковали беспилотники.

Об этом сообщают Telegram-каналы и российские СМИ.

Удар снова пришелся по зданию комплекса "Москва-Сити" в центре столицы России, как и два дня назад. В результате атаки пошужен фасад на уровне 21 этажа.

Отметим, что на 21 этаже башни здания, которое атаковал беспилотник, расположено Министерство экономического развития РФ.

Как утверждают пропагандистские СМИ, еще два дрона сбили средства ПВО в Московской области на подлете к Москве.

Россия, конечно, обвинила в атаке на Москву Украину.

Также СМИ сообщают, что из-за атаки беспилотников временно остановлена работа московского аэропорта "Внуково", а самолеты перенаправляются в другие аэропорты.

Атаки беспилотников на Москву: хронология событий

Напомним, что Москва и Московская область, некоторые другие регионы Центральной России, а также оккупированный ею Крымский полуостров уже неоднократно подвергались ударам дронов. Самый знаковый случай произошел 3 мая: тогда беспилотник атаковал купол Сенатского дворца Кремля. Власти РФ заявляли, что расценивают это как спланированную террористическую акцию со стороны Украины и покушение на президента страны-агрессора Владимира Путина.

Президент Владимир Зеленский тогда заявил, что Украина не атакует Путина или Москву, а борется на своей территории. Аналитики американского Института изучения войны отмечали, что происшествие могло быть инсценировкой.

Взрывы в Москве и регионе звучали, в частности, и 30 мая. А 21 июня российские СМИ сообщали, что два дрона взорвались у воинской части в Подмосковье. Массовая атака дронов произошла и 4 июля – по данным россиян, тогда на территории Новой Москвы и Подмосковья упали пять ударных беспилотников. Также 24 июля были нанесены удары по двум нежилым зданиям в Москве. Сообщалось, что рядом с ними расположены объекты Главного управления Генштаба ВС РФ.

Ночью 30 июля в Москве также раздавались взрывы. Там пострадало здание, в котором расположены Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Министерство промышленности и торговли и Министерство экономического развития РФ.

Зеленский после этого намекнул, что считает закономерным применение ударных дронов на территории России. По его словам, постепенно война возвращается на территорию России – в ее символические центры и военные базы, и это "неизбежный, естественный и абсолютно справедливый процесс".