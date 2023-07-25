Зеленский анонсировал больше хороших новостей о применении дронов

Президент Владимир Зеленский прогнозирует, что новости об успешном применении украинских беспилотников против российских оккупантов будут появляться чаще.

Об этом он заявил в вечернем видеообращении.

По его словам, 25 июля произошло "стратегически важное событие" – чиновники представили результаты первого года "армии дронов".

В частности, состоялась презентация разных видов украинских дронов, используемых для обороны, а также встреча с производителями, проектировщиками, донорами.

Также Зеленский подчеркнул, что армия дронов будет увеличиваться, ВСУ нужны все виды дронов - от довольно простых "Мавиков" до морских и ударных беспилотников, способных действовать на большом расстоянии.

"Кстати, часто на Ставке мы обсуждаем эту тематику и часто – на повышенных тонах. Но результаты есть, и это можно увидеть в новостях. Хорошие новости с применением украинских дронов будут чаще. И это принципиально", - отметил он.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина даст ответ с применением дронов на последние ракетные обстрелы со стороны России. По его словам, оккупантов ожидает много неприятных сюрпризов и приветов – не только от армии дронов, но и от флота дронов.

Удары РФ по Одесской области: что известно

После выхода России из "зернового соглашения" оккупанты активизировали обстрелы Одесской области. Фактически сразу после объявления о приостановлении участия российский ракетный удар вывел из строя значительную часть зерновой экспортной инфраструктуры порта "Черноморск".

Впоследствии Одесская область подверглась еще нескольким атакам подряд. 23 июля россияне ударили по объектам всемирного наследия в Одессе, а ночью 24 июля враг направил дроны Shahed-136 на портовую инфраструктуру Дуная.