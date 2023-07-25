Зеленський анонсував більше хороших новин про застосування дронів

Президент Володимир Зеленський прогнозує, що новини про успішне застосування українських безпілотників проти російських окупантів будуть з’являтися частіше.

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

За його словами, 25 липня відбулась "стратегічно важлива подія" – урядовці представили результати першого року "армії дронів".

Зокрема, відбулася презентація різних видів українських дронів, які використовуються для оборони, а також зустріч із виробниками, проектувальниками, донорами.

Також Зеленський наголосив, що армія дронів буде збільшуватись, ЗСУ потрібні всі види дронів - від доволі простих "Мавіків" до морських та ударних безпілотників, які здатні діяти на великій відстані.

"До речі, часто на Ставці ми обговорюємо цю тематику й часто – на підвищених тонах. Але результати є, і це можна побачити в новинах. Хороші новини із застосуванням українських дронів будуть частіше. І це принципово", - зазначив він.

Раніше секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україна дасть відповідь із застосуванням дронів на останні ракетні обстріли з боку Росії. За його словами, окупантів очікує багато неприємних сюрпризів і привітів – не тільки від армії дронів, але й від флоту дронів.

Удари РФ по Одеській області: що відомо

Після виходу Росії з "зернової угоди" 17 липня, окупанти активізували обстріли Одеської області. Фактично відразу після оголошення про призупинення участі російський ракетний удар вивів з роботи значну частину зернової експортної інфраструктури порту "Чорноморськ".

Згодом Одеська область зазнала ще декількох атак поспіль. 23 липня росіяни вдарили по об'єктах всесвітньої спадщини у Одесі, а вночі 24 липня ворог спрямував дрони Shahed-136 на портову інфраструктуру Дунаю.