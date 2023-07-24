"Процес триватиме". В ГУР прокоментували атаку дронів на Москву

Вибухи в Москві свідчать про те, що влада РФ не контролює небо над ключовими обʼктами сектора безпеки та оборони. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, коментуючи атаку дронів на російську столицю 24 липня.

"Те, що "бавовна" відбувається в Москві безпосередньо в тому квадраті, де розташовані ключові установи сектора безпеки та оборони держави-терориста, означає, що навіть такі об'єкти й небо над ними вже не контролюються режимом Путіна", – сказав він.

За словами Юсова, українська сторона також спостерігає багато "бавовни" в різних куточках, зокрема на тимчасово окупованих територіях.

"Це процес, який буде тривати й буде набирати обертів, поки рашисти не заберуться геть з українських територій і не відновиться справедливість в рамках міжнародного права", – висловився представник ГУР.

Дрони в Москві: деталі атаки 24 липня

Вранці 24 липня в Москві пролунали вибухи. Повідомлялося, що російську столицю було атаковано дронами – удари здійснено по двох нежитлових будівлях.

За даними ЗМІ, один із безпілотників впав за 500 метрів від будівлі Міноборони РФ, а інший влучив у будівлю бізнес-центру, де розташований Leroy Merlin.

Як зауважив журналіст Христо Грозєв, поряд із цими будівлями є об'єкти Головного розвідувального управління РФ.

Своєю чергою видання "РБК-Україна" з посиланням на джерела у спецслужбах повідомило, що атака безпілотників на Москву була спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони України.