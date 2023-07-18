ISW оцінили наслідки вибуху на Кримському мосту для окупантів

Атака 17 липня на Кримський міст погіршить логістику російських окупантів на півдні України під час контрнаступу ЗСУ.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські туристи, які тікають з окупованого Криму, швидше за все, загострили ситуацію на дорогах і, ймовірно, перешкоджають російській логістиці з Криму в тилові райони Запорізької та Херсонської областей.

Як зазначають аналітики, російське матеріально-технічне забезпечення на півдні України, ймовірно, постраждає в короткостроковій і середньостроковій перспективі, що посилить нещодавні скарги на неадекватне російське постачання на півдні України.

Інші ключові висновки ISW:

ПВК "Вагнер" продовжує підготовку до постійної присутності в Білорусі.

РФ продовжує спроби реорганізувати свій апарат внутрішньої безпеки після збройного повстання "вагнерівців".

Українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту на тлі активізації російських наступальних операцій уздовж кордону Харківської та Луганської областей 17 липня.



Війська РФ вели активні наступальні дії на лінії Куп'янськ - Сватове і, ймовірно, досягли незначних тактичних успіхів на цьому напрямі.



Російська окупаційна "влада" продовжує штучно збільшувати кількість громадян РФ на тимчасово захоплених територіях України напередодні вересневих регіональних виборів.



Кримський міст: атака 17 липня

У ніч на понеділок, 17 липня, на Кримському мосту пролунали вибухи. Пізніше з'явилися фото, які підтверджують руйнування щонайменше одного прольоту мосту. Внаслідок інциденту автомобільний рух на незаконному обʼєкті зупинили.

Російська влада звинуватила у вибухах Україну, заявивши про атаку двома аквадронами.

Своєю чергою "Українська правда" з посиланням на джерела писала, що вибухи на Кримському мосту були спецоперацією Служби безпеки та Віськово-морських сил України.

Речник Служби безпеки Артем Дехтяренко в коментарі "РБК-Україна" зазначив, що всі деталі щодо "бавовни" на Кримському мосту будуть обов’язково розкриті після перемоги. При цьому він нагадав, що обʼєкт є одним із транспортних коридорів для російських окупантів.