"Процесс будет продолжаться". В ГУР прокомментировали атаку дронов на Москву

Взрывы в Москве свидетельствуют о том, что власти РФ не контролируют небо над ключевыми объектами сектора безопасности и обороны. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя атаку дронов на российскую столицу 24 июля.

"То, что "хлопок" происходит в Москве непосредственно в том квадрате, где расположены ключевые учреждения сектора безопасности и обороны государства-террориста, означает, что даже такие объекты и небо над ними уже не контролируются режимом Путина", – сказал он.

По словам Юсова, украинская сторона также наблюдает много "хлопков" в разных уголках, в том числе на временно оккупированных территориях.

"Это процесс, который будет продолжаться и будет набирать обороты, пока рашисты не уйдут из украинских территорий и не восстановится справедливость в рамках международного права", – отметил представитель ГУР.

Дроны в Москве: детали атаки 24 июля

Утром 24 июля в Москве раздались взрывы. Сообщалось, что российская столица была атакована дронами – удары совершены по двум нежилым зданиям.

По данным СМИ, один из беспилотников упал в 500 метрах от здания Минобороны РФ, а другой попал в здание бизнес-центра, где расположен Leroy Merlin.

Как отметил журналист Христо Грозев, рядом с этими зданиями есть объекты Главного разведывательного управления РФ.

В свою очередь издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники в спецслужбах сообщило, что атака беспилотников на Москву была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины.