Москву атаковали дронами (ФОТО/ВИДЕО)

Утром 24 июля в столице Российской Федерации раздались взрывы. Выяснилось, что Москву атаковали дронами. Предварительно зафиксировано попадание вблизи военных объектов.

Об этом сообщают очевидцы, росСМИ и болгарский журналист-расследователь Христо Грозев.

Москва

Столиця підорів та дегенератів pic.twitter.com/ipgL20PIIv — Gulli_ver (@Gulli_ver_sn) July 24, 2023

"Радио Свобода" со ссылкой на мэра Сергея Собянина сообщает, что зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым домам. Независимое издание отмечает, что один из БПЛА упал в 500 метрах от здания Минобороны РФ на Фрунзенской набережной.

Журналист Христо Грозев обратил внимание, что рядом с попавшими под удар зданиями в Москве находятся объекты российского ГРУ.

Russian media report that a drone attacked buildings near Komsomolsky prospect 17 in Moscow; traffic down this avenue has been closed. What is interesting is that this address is just across from the headquarters of GRU's cyber offense (incl. FancyBear), among other mil. units pic.twitter.com/WtdxBPg5od — Christo Grozev (@christogrozev) July 24, 2023

Кроме того, РБК со ссылкой на французскую Leroy Merlin, которая продолжает работать в РФ, сообщает, что пострадало здание, где находится магазин компании.

Целью атак, очевидно, являлись объекты Минобороны и ГУР. Зафиксировали повреждения зданий, пострадавших нет.

В Украине атаку на Москву прокомментировал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, написав в Telegram: "Сегодня ночью беспилотники атаковали столицу орков и Крым. РЭБ и ПВО все менее способны защищать небо оккупантов. Чтобы там не происходило, но этого будет больше".

Заметим, что на территории РФ действуют партизанские отряды, выступающие против действующей власти. В последнее время в России сохраняется нестабильная ситуация. В частности, боевики ЧВК "Вагнер" пытались начать мятеж. Кроме того, в приграничных районах действуют группы Российского добровольческого корпуса (РДК).

После предыдущих атак на Москву и область военные эксперты уже констатировали, что дроны запускаются на российской территории.