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Москву атаковали дронами (ФОТО/ВИДЕО)

атака на москву, атака дронами, взрывы в Москве
Здание Минобороны РФ в Москве во время атаки дронами. Фото: Twitter/monitor

Утром 24 июля в столице Российской Федерации раздались взрывы. Выяснилось, что Москву атаковали дронами. Предварительно зафиксировано попадание вблизи военных объектов.

Об этом сообщают очевидцы, росСМИ и болгарский журналист-расследователь Христо Грозев.

"Радио Свобода" со ссылкой на мэра Сергея Собянина сообщает, что зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым домам. Независимое издание отмечает, что один из БПЛА упал в 500 метрах от здания Минобороны РФ на Фрунзенской набережной.

Журналист Христо Грозев обратил внимание, что рядом с попавшими под удар зданиями в Москве находятся объекты российского ГРУ.

Кроме того, РБК со ссылкой на французскую Leroy Merlin, которая продолжает работать в РФ, сообщает, что пострадало здание, где находится магазин компании.

Целью атак, очевидно, являлись объекты Минобороны и ГУР. Зафиксировали повреждения зданий, пострадавших нет.

В Украине атаку на Москву прокомментировал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, написав в Telegram: "Сегодня ночью беспилотники атаковали столицу орков и Крым. РЭБ и ПВО все менее способны защищать небо оккупантов. Чтобы там не происходило, но этого будет больше".

Заметим, что на территории РФ действуют партизанские отряды, выступающие против действующей власти. В последнее время в России сохраняется нестабильная ситуация. В частности, боевики ЧВК "Вагнер" пытались начать мятеж. Кроме того, в приграничных районах действуют группы Российского добровольческого корпуса (РДК).

После предыдущих атак на Москву и область военные эксперты уже констатировали, что дроны запускаются на российской территории.

Автор:
Вита Молодан