Кулеба призвал бойкотировать компании, работающие в России

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что компании, которые не прекратили работу в РФ, поступают аморально. Об этом он заявил во время брифинга.

Кулеба напомнил, что многие компании решили полностью уйти с российского рынка

"Международный бизнес должен уходить из России как по моральным, так и по прагматическим соображениям. Во-первых, работа в стране варваров – это удар по репутации. Никто не хочет ассоциироваться с военными преступлениями. Во-вторых, российская экономика стремительно приближается к краху. Компании пытаются уйти сейчас, чтобы не изымать капиталы из-под завалов позже", — сказал министр.

Он отметил, что президент РФ разрушил инвестиционный климат, и в России рассматривают возможность национализации иностранных активов.

В МИД Украины утверждают, что на 14 марта 209 западных компаний уже полностью ушли из РФ, а 378 частично ограничили работу.

По поводу тех, кто частично прекратил работу, Кулеба сказал: "Будем их дожимать".

Он также отметил, что есть крупные компании, которые до сих пор не ушли из РФ.

"Это торговые сети Leroy Merlin, Metro, Auchan, Spar, автотовары Pirelli и Bridgestone Tires, отели Accor и Intercontinental. В сфере машиностроения это OTIS Worldwide, Honeywell, Mohawk Industries, Arconic. Косметика и сопутствующие товары — Oriflame, Kimberly-Clark, Koti, Ecco, Salvatore Ferragamo, табачная продукция — Philips Morris. Пищевая промышленность и рестораны — Papa John's и Kellogg. Медицина — Bayer. Банки Raiffeisen, OTP Bank, City Group, Société Gé Sanpaolo", — сказал министр иностранных дел.

Он призвал украинских и западных потребителей "бойкотировать эти компании, пока они не прекратят работу в России".

Напомним, шведская компания IKEA решила приостановить поставки своих товаров в Россию и Беларусь, а также все производственные операции. Сразу три самые популярные мировые сети ресторанов KFC, MacDonalds и Starbucks заявили, что уходят из России из-за развязывания войны в Украине.