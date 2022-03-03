Минэкономики обратилось в ряд влиятельных мировых компаний, чтобы заблокировать экономику РФ

Министерство экономики Украины активно направляет заявления, обращения к влиятельным экономическим компаниям и учреждениям с просьбой применить жесткие меры против России. Об этом сообщил Правительственный портал.

В Moody's Corporation, AM Best Rating Services, S&P Global и Fitch Group ведомство просит максимально снизить кредитный рейтинг России. Это приведет к требованиям вернуть займы, а экономика страны станет еще более уязвимой.

Минэкономики направило заявление Генеральному соглашению по тарифам и торговле, в котором просить применить широчайшее эмбарго на продукцию отечественного производства.

Также ведомство отмечает в своем заявлении, что необходимо применить к продуктам и товарам из РФ неавтоматическое лицензирование, что сведет вывоз стали, сырья и других товаров из России к минимуму.

Закрыть российский павильон на Expo 2020 в Дубае и исключить Москву из списка кандидатов на проведение Expo-2030 Минэкономики просит у Международного бюро выставок.

Кроме того, украинское ведомство обратилось в Международную организацию труда с призывом остановить членство в МОТ России и Беларуси.

При этом Россия сейчас и так переживает глубокий экономический кризис, стоя на гране дефолта, из-за сильных санкций Запада. Компании массово уходят с российского рынка, в частности, Техгигант Apple 1 марта прекратил продажу своей техники в официальном онлайн-магазине в России. То же самое сделала компания Nike.

Также компания IKEA остановила работу в России и Беларуси, Jysk также закрывает магазины