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Мінекономіки звернулося до низки впливових світових компаній, щоб заблокувати економіку РФ
Міністерство економіки України активно спрямовує заяви, звернення до впливових економічних компаній та установ із проханням застосувати жорсткі заходи проти Росії. Про це повідомиив Урядовий портал.
У Moody's Corporation, AM Best Rating Services, S&P Global та Fitch Group відомство просить максимально знизити кредитний рейтинг. Це спричинить вимоги повернути позики, а економіка країни стане ще більш уразливою.
Мінекономіки направило заяву Генеральній угоді з тарифів і торгівлі, в якій просити застосувати найширше ембарго на продукцію вітчизняного виробництва.
Також відомство наголошує у своїй заяві, що необхідно застосувати до продуктів та товарів з РФ неавтоматичне ліцензування, що зведе вивіз сталі, сировини та інших товарів із Росії до мінімуму.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Закрити російський павільйон на Expo 2020 у місті Дубай та виключити Москву зі списку кандидатів на проведення Expo-2030 Мінекономіки просить у Міжнародного бюро виставок.
Крім того, українське відомство звернулося до Міжнародної організації праці із закликом зупинити членство в МОП Росії та Білорусі.
При цьому Росія зараз і так переживає глибоку економічну кризу, стоячи на межі дефолту через сильні санкції Заходу. Компанії масово залишають російський ринок, зокрема, Техгігант Apple 1 березня припинив продаж своєї техніки в офіційному онлайн-магазині в Росії. Те саме зробила компанія Nike.
Також компанія IKEA зупинила роботу в Росії та Білорусі, Jysk також закриває магазини.