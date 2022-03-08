Без фаст-фуда и кофе: KFC, MacDonalds и Starbucks присоединились к санкциям против России

Сразу три самые популярные мировые сети ресторанов - KFC, MacDonalds и Starbucks, заявили о том, что уходят из России из-за развязывания войны в Украине. Но уходят временно.

8 марта сразу 3 самых популярных мировых ресторанных сетей McDonald's, KFC и Starbucks перестают работать в России. Такое решение компании приняли из-за войны, которую РФ начала в Украине. Но все три компании отмечают, что уходят из России на время.

Как указано в официальном сообщении на сайте McDonalds, компания решила временно закрыть рестораны в России из-за войны в Украине.

«После консультаций с нашим гендиректором Риком Гернандезом и другими руководителями компаний в течение последней недели, McDonalds решил временно закрыть все рестораны в России и прекратить все операции на рынке. Мы понимаем, как это отразится на наших российских коллегах и партнерах, поэтому мы подготовили решение для наших работников в Украине и России, в частности, сохранение зарплат», – сообщили в компании.

Также о прекращении работы в России сообщила компания Yum! Brand's, в которую входят сети скоростной пищи KFC и Pizza Hut.

«Как и многие во всем мире, мы шокированы и расстроены трагическими событиями, разворачивающимися в Украине. Yum!Brand's приостановил все инвестиции и развитие ресторанов в России. Yum!Brand's также перенаправит всю прибыль от сделок в России на гуманитарные мероприятия. Как всегда мы остаемся сосредоточенными на безопасности наших людей в регионе и будем продолжать решительно действовать, чтобы поддерживать наши команды в Украине », – указано в сообщении компании.

Starbucks также приостанавливает всю предпринимательскую деятельность в РФ и закрывает свои российские офисы. Об этом сообщил главный исполнительный директор Starbucks Кевин Джонсон.

"Мы осуждаем ужасные нападения России на Украину и сочувствуем всем пострадавшим. Мы продолжаем наблюдать за развитием трагических событий, и сегодня мы решили приостановить всю деятельность в России, включая отгрузку всей продукции Starbucks", - сообщил он в письме партнерам, текст которого размещен. на официальном сайте Starbucks.

Как сообщил Джонсон, лицензированный партнер Starbucks согласился немедленно приостановить работу магазинов и будет поддерживать около 2000 партнеров в России, средства к существованию которых зависят от Starbucks.