Без фаст-фуду та кави: KFC, MacDonalds та Starbucks приєдналися до санкцій проти Росії

Відразу три найпопулярніші світові мережі ресторанів - KFC, MacDonalds і Starbucks, заявили про те, що йдуть з Росії через розв'язання війни в Україні. Але йдуть тимчасово.

8 березня одразу 3 найпопулярніші світові ресторанні мережі McDonald's, KFC та Starbucks перестають працювати в Росії. Таке рішення компанії прийняли через війну, яку РФ розпочала в Україні. Але всі три компанії зазначають, що йдуть з Росії тимчасово.

Як вказано в офіційному повідомленні на сайті McDonalds, компанія вирішила тимчасово закрити ресторани в Росії через війну в Україні.

«Після консультацій з нашим гендиректором Ріком Гернандезом та іншими керівниками компаній протягом останнього тижня, McDonalds, вирішив тимчасово закрити всі ресторани в Росії та припинити всі операції на ринку. Ми розуміємо, як це вплине на наших російських колег і партнерів, тому ми підготували рішення для наших працівників в Україні і Росії, зокрема, збереження зарплат», – повідомили в компанії.

Також про припинення роботи в Росії повідомила компанія Yum!Brand's, до якої входять мережі швидкоїжі KFC та Pizza Hut.

«Як і багато хто в усьому світі, ми шоковані та засмучені трагічними подіями, що розгортаються в Україні. Yum!Brand's​ призупинив усі інвестиції та розвиток ресторанів у Росії. Yum!Brand's також перенаправить весь прибуток від операцій у Росії на гуманітарні заходи. Як завжди, ми залишаємось зосередженими на безпеці наших людей в регіоні та будемо продовжувати рішуче діяти, щоб підтримувати наші команди в Україні», – вказано у повідомленні компанії.

Starbucks також призупиняє всю підприємницьку діяльність в РФ та тимчасово закриває свої російські офіси. Про це повідомив головний виконавчий директор Starbucks Кевін Джонсон.

"Ми засуджуємо жахливі напади Росії на Україну та співчуваємо всім постраждалим. Ми продовжуємо спостерігати за розвитком трагічних подій, і сьогодні ми вирішили призупинити всю діяльність у Росії, включно з відвантаженням усієї продукції Starbucks", - повідомив він у листі до партнерів, текст якого розміщено на офіційному сайті Starbucks.

Як повідомив Джонсон, ліцензований партнер Starbucks погодився негайно призупинити роботу магазинів і підтримуватиме майже 2000 партнерів у Росії, засоби до існування яких залежать від Starbucks.